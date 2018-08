Vive croissance pour Peach Property au premier semestre

Zurich (awp) - Peach Property affiche une vigoureuse croissance après six mois. A la faveur notamment de l'envol de ses revenus consécutif à l'expansion de son portefeuille, la société immobilière zurichoise a vu son bénéfice net bondir de près de deux tiers (+66%) à 26,5 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a quant à lui présenté une croissance encore plus vive que le bénéfice net, celui-ci explosant de 72% à 37,1 millions de francs suisses, indique jeudi l'entreprise établie à Zurich et essentiellement active dans le secteur des logements luxueux en Allemagne.

Les revenus ont de leur côté plus que doublé, passant en l'espace d'un an de 6,8 à 13,8 millions.

Outre l'expansion du portefeuille immobilier, lequel comportait fin juin pas moins de 6436 appartements soit 2200 de plus que douze mois auparavant, la croissance des revenus locatifs illustre aussi la baisse du taux de logements vacants. Les effets de changes ont cependant pesé à hauteur de 2,2 millions de francs suisses sur le résultat financier en lien avec l'appréciation de l'euro par rapport au franc, alors que l'an passé Peach Property avait bénéficié d'un effet favorable pour 2 millions.

La performance a dépassé les attentes des analystes, à l'exception des revenus locatifs. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé un bénéfice net entre 21,6 et 24,3 millions de francs suisses et un Ebit dans une fourchette de 23,6 à 34,5 millions. Le produit des loyers était lui attendu entre 13,4 et 14 millions.

Evoquant l'ensemble de l'exercice en cours, l'entreprise, qui dispose aussi d'un portefeuille en région zurichoise, se veut optimiste. Peach Property table sur une forte croissance de ses revenus, tout comme de son bénéfice net, en lien avec l'acquisition de logements annoncée en juin dernier. A plus long terme, la société, qui dit détenir des liquidités de plus de 90 millions de francs suisses veut étendre son parc à pas moins de 11'000 logements.

