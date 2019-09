ICBC devient la 2e banque à utiliser les rapports de crédit de la filiale ASDS de Peak afin d'octroyer des prêts à Xian

Montréal, Québec - (Newsfile Corp. le 30 septembre 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que la banque industrielle et commerciale de Chine (http://www.icbc.com.cn/icbc/) (« ICBC »), fait maintenant parti d'un programme de financement du concessionnaire automobile Xian Fenghui Automobile Service Company (« FASC ») dans lequel les rapports d'analyse de crédit produits par la filiale Asia Synergy Data Solutions (« ASDS ») de la Compagnie, servent à qualifier les clients de FASC pour du financement.

FASC est l'un des plus importants concessionnaires automobiles de la province du Shaanxi, où la ville de Xian en est la capitale. Le programme de financement a été mis en place plus tôt cette année après que les rapports de crédits ont été utilisés avec succès par un partenaire financier de FASC afin de qualifier certains de ses clients à obtenir du crédit. ICBC devient la deuxième banque en moins d'un mois à rejoindre le programme après la banque Hua Xia (http://www.hxb.com.cn/en/ ) .

Mises à jour du site Web de Peak

La Compagnie a également annoncé avoir mis à jour son site Web afin de mieux refléter l'évolution de ses activités en Chine. Le site Web est disponible à l'adresse http://www.peakpositioning.com .

Ajustement de prix de bon de souscription et acquisition de clients

Le 24 septembre 2019, Peak a ajusté le prix d'exercice de 2,9 millions de bons de souscription d'achat d'actions ayant une date d'expiration du 7 mai 2020. Le prix d'exercice initial des bons de souscription de 0,10 $ a été ajusté à 0,05 $. La date d'expiration des bons de souscription reste la même. Si les bons de souscription sont exercés, Peak utiliserait une partie du produit pour investir à aider à accélérer le processus d'acquisition de clients pour certaines de ses filiales.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/48313