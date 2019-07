La filiale ASDS de Peak ajoute un module de financement de la chaine d'approvisionnement à Cubeler Lending Hub

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - July 29, 2019) - - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que sa filiale, Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), qui gère la plateforme de prêt commercial Cubeler Lending Hub (« Cubeler ») en Chine, travaille à l'ajout d'un nouveau module qui répondra aux besoins de financement pour certaines chaînes d'approvisionnements spécifiques en Chine.

Le module de la chaine d'approvisionnement réunira clients, fournisseurs, banques et autres prêteurs spécialisés en financement de chaine d'approvisionnement afin de permettre aux entreprises clientes de bénéficier plus facilement de financement lorsqu'elles achètent des produits et services auprès de leurs fournisseurs. Les clients devront d'abord s'inscrire via le module et donner accès aux données financières de leur entreprise qui seront analysées par Cubeler. Cubeler générera ensuite des rapports sur les clients et les qualifiera afin de leurs permettre de financer l'achat de produit et service spécifiquement auprès de fournisseurs enregistrés. ASDS percevra des frais de service, représentant un pourcentage de la valeur de la transaction, des prêteurs participants du programme pour chaque commande financée. ASDS recevra également des frais d'inscriptions annuels payé par les entreprises clientes et les fournisseurs. Le montant des frais de service et des frais d'inscription sera divulgué à une date ultérieure.

« L'ajout de ce nouveau module a toujours fait partie de nos plans en matière d'offre de produit afin de nous assurer de pouvoir répondre aux besoins de financement d'un large éventail d'entreprises et d'industries », a déclaré M. Liang Qiu, PDG des opérations de Peak en Chine. « Ce nouveau module complémente notre offre de service en financement et nous ouvre une toute nouvelle source de revenus pour ASDS sous la forme des frais d'inscription annuels qui seront facturés. Il sera éventuellement lié à notre plateforme d'approvisionnement de produits Gold River afin de créer une synergie entre Cubeler et Gold River », a conclu M. Qiu.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec : CHF Capital Markets Les Technologies Peak Positioning inc Twitter: @PeakPositioning Cathy Hume, Chef de la direction Johnson Joseph, Chef de la direction Facebook: @peakpositioning 416-868-1079 poste : 231 514-340-7775 poste : 501 LinkedIn: Peak Positioning cathy@chfir.com investors@peakpositioning.com Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/46599