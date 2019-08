La filiale ASDS de Peak crée un « joint-venture » de services financiers de chaîne d'approvisionnement

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - August 22, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que sa filiale, Asia Synergy Data Solutions (« ASDS ») a récemment créé une nouvelle entreprise en partenariat avec Jiangsu Zhongpu Financial Outsourcing Services Ltd. (« ZFOS ») pour fournir des services financiers aux clients de ZFOS et autres participants à la chaîne d'approvisionnement, afin principalement de leurs permettre de se qualifier à des prêts et du financement à des conditions raisonnables.

Basée dans la ville de Jiangyin, considérée comme étant la capitale de fabrication de la province de Jiangsu avec plus de 20 000 petites usines, ZFOS sers plus de 1 000 clients d'affaire depuis plus de 18 ans et fournit des services d'entreposage, de logistique et autres services liés à la chaîne d'approvisionnement à plus de 200 d'entre eux opérant dans divers secteurs. En plus de payer pour les services offerts par ZFOS, les clients paient une cotisation annuelle à ZFOS afin de réserver des services tels que l'entreposage et le transport. Le joint-venture, créée en juin 2019 et nommée Asia Synergy Supply Chain (« ASSC »), utilise la plate-forme Cubeler Lending Hub de Peak pour collecter et analyser des données opérationnelles et transactionnelles provenant des clients de ZFOS. La plate-forme génère ensuite une série de rapports financiers destinés à aider les clients à obtenir des prêts et du financement auprès de ZFOS ou d'autres institutions financières partenaires. En plus des frais facturés pour les rapports financiers, ASSC facturera également aux prêteurs des frais de service représentant un pourcentage de la valeur des transactions facilitées par le programme. ASSC prévoit d'étendre le service à des clients autres que ceux de ZFOS.

« Nous cherchions un moyen de mieux répondre aux besoins de financement de nos clients depuis quelque temps déjà », a commenté M. Haiqing Li, directeur général de ZFOS. « Nous pensons que nous pourrons maintenant le faire avec la création d'ASSC et en profitant de nos relations de longue durée avec plus d'une douzaine de banques dans la province de Jiangsu. Nous avons une clientèle établie avec des demandes de financement récurrentes, maintenant jumelé à une plate-forme technologique capable de rapidement qualifier les clients, de réduire les risques de crédit et d'attirer les banques et autres prêteurs vers notre programme. Ce joint-venture est vraiment gagnant-gagnant autant pour ZFOS que pour ASDS », a conclu M. Li.

Selon les termes de l'accord du joint-venture, ZFOS a transféré une partie de ses activités de chaîne d'approvisionnement à ASSC, tandis qu'ASDS a cédé à ASSC une licence sans redevance sur la plate-forme Cubeler Lending Hub. ASDS détient une participation de contrôle de 51% dans ASSC et ZFOS, les 49% restants.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

