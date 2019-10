La filiale ASDS de Peak fait équipe avec ses partenaires pour aider les chauffeurs de taxi à Xian à moderniser leurs flottes

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - October 7, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd’hui que sa filiale Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), a fait équipe avec le concessionnaire automobile Xian Fenghui Automobile Service Company (« FASC ») et Shanghai Industrial Financial Leasing (« SIFL ») (http://www.siicfl.com/) à fin d’établir un programme qui permet aux chauffeurs de taxis à Xian de louer à long terme des véhicules auprès FASC, financés par SIFL sur la base d'analyse de crédit effectué par ASDS.

Les chauffeurs de taxi de Xian qui souhaitent améliorer leur flotte peuvent désormais se rendre chez le concessionnaire principal FASC et sortir avec un tout nouveau véhicule financé par SIFL en une heure ou deux, grâce en grande partie aux capacités d’analyse de crédit de la plateforme Cubeler Lending Hub d’ASDS. Le programme nouvellement créé permet aux représentants de FASC d’utiliser Cubeler pour analyser rapidement les données relatives à des clients potentiels et déterminer s’ils satisfont ou non les critères de crédit établis par SIFL dans le cadre du programme. Le financement de plus d'une douzaine de chauffeurs de taxi a été approuvé au cours de la première semaine de la mise en œuvre du programme, qui devrait être apporté à tous les sites de FASC de la province de Shaanxi d'ici la fin de 2019.

«Cette nouvelle initiative visant à aider les chauffeurs de taxi à Xian est une autre application de la manière dont Cubeler devrait continuer à apporter de la valeur au secteur des prêts commerciaux», a déclaré Liang Qiu, PDG du Groupe Peak en Chine. «Travailler avec SIFL et essentiellement obtenir leur sceau d’approbation de nos capacités d’analyse de crédit nous est très précieux à un stade aussi précoce de l’existence d’ASDS. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits du nouveau programme et du nouveau partenariat et nous avons hâtes de continuer à travailler avec les leaders du secteur pour améliorer l’efficacité des prêts commerciaux en Chine », a conclu M. Qiu.

SIFL est une filiale à 100% de la société Shanghai Industrial Investment Company («SIIC») (https://www.siic.com/), l’un des plus importants conglomérats détenus par le gouvernement chinois. La SIIC est profondément impliquée au niveau national, à la fois en tant qu’entreprise et en contribuant à l’élaboration de politiques en matière de soins de santé, de projets d’infrastructure, d’environnement, de produits de consommation et de services financiers. C’est également la société mère de plusieurs grandes sociétés cotées en bourse qui jouent un rôle clé dans le développement industriel, le développement urbain, le développement immobilier et l’industrie pharmaceutique de la Chine. En tant que membre du groupe SIIC, SIFL a pour mandat de contribuer au développement économique en fournissant une assistance financière aux PME chinoises, y compris celles du secteur des services de transport.

Ajustement de prix de bon de souscription et acquisition de clients

Le 2 octobre 2019, Peak a ajusté le prix d’exercice de 5,6 millions de bons de souscription d’achat d’actions expirant en avril 2021. Le prix d’exercice initial des bons de souscription de 0,10 $ a été ajusté à 0,05 $. La date d’expiration des bons de souscription reste la même. Si les bons de souscription sont exercés, Peak utiliserait une partie du produit pour investir à aider à accélérer le processus d’acquisition de clients pour certaines de ses filiales.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d’un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l’analyse analytique et l’intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d’emprunteurs et d’autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d’informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l’activité commerciale et aux stratégies d’affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s’attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d’analyser et d’évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/48527