La filiale ASDS de Peak finalise l'intégration de la plateforme Jinxiaoer au Cubeler Lending Hub

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 11 mai 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Asia Synergy Data Solutions («ASDS») a complété l'intégration de la plateforme de courtage Jinxiaoer au Cubeler Lending Hub.

Cette étape permettra au Lending Hub de gérer de façon uniforme les demandes de prêt soumises par les utilisateurs inscrits à la plateforme Jinxiaoer, soit les représentants des centres de service Jinxiaoer, les représentants des courtiers-membres du Lending Hub et les représentants de prêts indépendants sans affiliation ni aux centres de service Jinxiaoer ni aux courtiers-membres du Lending Hub. Les fonctions du Lending Hub s'étendent à la validation des applications et à l'analyse du contrôle de risques pour une expérience optimale pour tous les utilisateurs finaux. Chaque demande alimente également les algorithmes exclusifs du Lending Hub pour améliorer la capacité analytique de la plateforme.

«L'achèvement de l'intégration de Jinxiaoer au Lending Hub signifie que nous pouvons désormais véritablement accélérer le pas de l'expansion de nos services en Chine. L'application Jinxiaoer peut être téléchargée et utilisée par n'importe quel représentant de prêts en Chine. C'est en partie pour cette raison que nous nous attendons à ce que ce soit le moteur qui nous permette d'étendre rapidement nos services à travers le pays, au profit de l'ensemble de nos filiales. Il s'agit d'une étape primordiale pour renforcer notre présence sur le marché des prêts commerciaux aux petites et micro entreprises en Chine», a commenté Liang Qiu, PDG de Peak Group China.

Jinxiaoer permet aux représentants de courtiers en prêts d'utiliser l'application mobile Jinxiaoer pour soumettre des demandes au nom de leurs clients et que ces demandes soient jumelées à des prêteurs et financées sans besoin d'interaction physique entre les représentants, les clients ou aucun des intervenants impliqués dans le processus de prêt. Les innovations exclusives de la plateforme incluent la capacité des représentants de prêts à effectuer des ventes croisées avec les portefeuilles de produits d'autres prestataires de services et de percevoir des commissions sur les références.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/55651