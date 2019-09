La filiale ASSC de Peak accueille de nouveaux clients et facilite les premieres operations de financement

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - September 24, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que sa filiale, Asia Synergy Supply Chain (« ASSC »), a récemment commencé à fournir des rapports d'analyse de crédit pour les sociétés Jianyin Longding Decoration Materials Company Ltd (http://www.longding.cn/) (« LDM ») et Jiangyin Golden Bridge Chemical Company Ltd (http://www.jygb.com/) (« GBC ») ainsi que leurs clients et fournisseurs, afin de les aider à se qualifier pour des prêts et faciliter de crédits auprès des partenaires prêteurs d'ASSC.

LDM et GBC sont des acteurs importants de la renommée chaîne d'approvisionnement de Jiangyin, qui ensemble fournissent du métal, du caoutchouc, du plastique et d'autres matériaux dérivés de produits chimiques à des milliers de participants de la chaîne d'approvisionnement aux niveaux national et international. Peu de temps après l'arrivée de LDM et de GBC dans l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement d'ASSC, Jiangyin Xinjian Micro Credit Ltd (« Xinjian Micro Credit ») a accordé les premiers prêts à court terme à quelques clients de LDM et GBC sur la base des résultats de l'analyse de crédit de ces clients fournis par ASSC.

« Ces premières opérations de crédit facilitées par ASSC constituent une étape importante dans la validation du modèle d'affaire de la société », a commenté Haiqing Li, PDG d'ASSC. « Il existe une importante opportunité de répondre aux besoins de financement uniques des participants à la chaîne d'approvisionnement partout à travers le pays. Nous avons lancé ASSC plus tôt cette année afin d'utiliser une technologie exclusive et une offre de services complète afin de réunir des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement, des banques et d'autres prêteurs afin de répondre à ces besoins. Ces premiers prêts effectués par Xinjian Micro Credit prouvent que le concept commence à gagner du terrain auprès des prêteurs », a conclu M. Li.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

