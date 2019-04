La filiale AST de Peak signe une entente pour faciliter le financement de véhicules

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - April 11, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que sa filiale Asia Synergy Technologies (« AST ») a signé une entente avec Xi'an Fenghui Automobile Service Company (« FASC ») pour l'utilisation de la plateforme d'approvisionnement Gold River de AST pour faciliter l'achat et le financement de véhicules.

FASC est un concessionnaire automobile bien établi à Xi'an, capitale de la province Shaanxi. Cette dernière offre l'achat et le financement de véhicules automobiles dans l'ouest de la Chine sans aucune présence sur internet. L'entente avec AST permettra à FASC, via une application mobile et une plateforme Web, d'offrir et d'accroître ses services au-delà d'une approche brique et mortier. Toutes les demandes de financement des clients de FASC faites via Gold River seront dirigées vers la plateforme de prêt commercial « Cubeler Lending Hub », gérée par la filiale Asia Synergy Data Solutions (« ASDS ») de Peak, où-est-ce que différents prêteurs auront l'opportunité de traiter les demandes de financements.

AST recevra : 1) un frais de service de 0.1% à 1% sur toutes les transactions facilitées par la plateforme Gold River dans les cas où aucun financement n'est requis et, 2) un frais additionnel de référence de 1% à 2% sur la valeur des transactions de financement approuvées. ASDS, quant à elle, recevra, de la part des prêteurs qui traitent les demandes financements, son frais de service habituel d'utilisation de « Cubeler Lending Hub ».

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

