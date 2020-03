La filiale de Peak aide le gouvernement municipal de Jiangyin à lancer un site web pour distribuer l'aide financière destiné aux PME affectées par l'épidémie de COVID-19

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 19 mars 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Asia Synergy Data Solutions («ASDS») a contribué au lancement d'un nouveau site web par le gouvernement municipal de Jiangyin et la Fédération de l'industrie et du commerce de Jiangyin qui permettra de distribuer l'aide financière, sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, destinées aux PME les plus touchées par l'épidémie de COVID-19.

Selon diverses sources, dont le site officiel du Conseil d'État de la République populaire de Chine (http://www.gov.cn), le gouvernement central chinois alloue 1,15 trillion de yuans (environ 230 milliards de dollars canadiens) pour les fonds d'aide liés à l'épidémie de COVID-19, dont 500 milliards de yuans (environ 100 milliards de dollars canadiens) seront spécifiquement consacrés à aider les PME. Le site Web lancé aujourd'hui (http://www.jysmefund.cn/) aidera à distribuer une partie de ces fonds.

La plateforme Cubeler Lending Hub d'ASDS, qui utilise un moteur analytique et d'intelligence artificiel afin d'appliquer une variété de règles et de critères personnalisables par les prêteurs, leur permettant de traiter rapidement les demandes de crédit, a été sélectionnée par le gouvernement municipal de Jiangyin pour aider à qualifier les PME dans le cadre du nouveau programme d'aide financière. Le nouveau site web sera promu dans la plupart des succursales de 18 banques locales et nationales participantes opérant à Jiangyin lorsque le site web et le Cubeler Lending Hub seront complètement intégrés. D'ici là, les PME sont invitées à remplir un court formulaire et à fournir leurs coordonnées pour que le traitement de leurs demandes de financement soient priorisés. ASDS et le gouvernement municipal de Jiangyin travaillent actuellement à l'intégration du site web et du Lending Hub, qu'ils devraient achever d'ici la mi-avril.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

