La filiale de Peak signe une entente pour gérer jusqu'à 1 milliard $ de prêts bancaires

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - January 21, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que sa nouvelle filiale, Asia Synergy Credit Solutions (« ASCS »), qui a récemment pris en charge les opérations d'impartition de Wenyi Financial Services Co. Ltd. (« Wenyi »), a conclu une entente de partenariat avec Wuxi Union SME Guarantee Co.LTD (« WU ») à l'effet que WU garantira des prêts bancaires jusqu'à concurrence de 1 milliard $ CND gérés par ASCS et effectués à des petites et moyennes entreprises (PME).

ASCS reçoit des frais de service représentant environ de 6% à 8 % du montant des prêts desservis et utilisera la plateforme Cubeler afin de trouver et de qualifier les emprunteurs potentiels. L'accord entre ASCS et WU prévoit couvrir au départ les prêts desservis par ASCS pour la banque Wuxi Rural Commercial Bank (« WRCB ») (http://www.wrcb.com.cn/), mais englobera à terme d'autres partenaires bancaires de WU. WRCB a été fondée en 2005 et ses actions sont listées à la bourse de Shanghai sous le symbole : 600908. WRCB est représentée par plus de 100 établissements à Wuxi et dans les villes voisines et s'est donné comme mission de revitaliser l'économie locale en portant une attention particulière aux besoins des PME et entrepreneurs locaux.

WU (http://www.lhdb.com.cn/) est une société gouvernementale de garanties de prêts ou d'assurances située à Wuxi qui a été créée en 2004 afin d'aider les PME dans l'obtention de prêts et facilités de crédit auprès des banques en Chine. Depuis sa création, WU a développé des partenariats avec 19 banques pour leur fournir des services de garanties de prêts et de financements commerciaux. Parmi les 19 partenaires bancaires de WU, nous retrouvons :

Agricultural Bank of China

Bank of China

China Construction Bank

HSBC

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

« La reconnaissance de la contribution des PME à l'économie chinoise a incité, ces dernières années, des efforts concertés de la part des plus hautes instances gouvernementales en Chine pour aider les PME à accéder au fonds nécessaire pour assurer leur succès », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak (voir article publié en 2018 du « China Global Television Network » ici). « L'idée de faciliter l'accès à des prêts pour les PME, tout en réduisant les efforts nécessaires pour les prêteurs de trouver et de qualifier les emprunteurs, est précisément pourquoi nous avons introduit la plateforme Cubeler en Chine. Avec cette entente qui protège nos partenaires financiers contre les défauts de prêts, nous avons maintenant une offre de service unique qui, nous croyons, sera extrêmement attrayante pour l'industrie des prêts commerciaux en Chine. Nous comptons bien poursuivre notre collaboration avec WU et éventuellement avec tous ses partenaires du domaine bancaire afin d'améliorer l'efficacité du système des prêts commerciaux », a conclu M. Joseph.

Selon les termes de l'accord, ASCS fournira à WU un dépôt de garantie représentant, en tout temps, 10% de la valeur des prêts gérés. La filiale de Peak, Asia Synergy Financial Capital (ASFC) et l'ancien partenaire financier de Wenyi et maintenant partenaire financier d'ASCS Qianzhou Small Loan Co. Ltd fourniront les fonds nécessaires à ASCS afin de rencontrer les obligations de dépôt de garantie envers WU.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets



416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com Cathy Hume, Chef de la direction416-868-1079 poste : 231





Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501