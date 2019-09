La plateforme Cubeler Lending Hub de Peak sera utilisée pour l'achat de véhicules financés par Hua Xia Bank

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - September 3, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd’hui que le concessionnaire d’automobiles Xi'an Fenghui Automobile Service Company (« FASC ») utilisera sa plateforme de prêts commerciaux Cubeler afin de qualifier les clients de FASC pour du financement auprès de Hua Xia Bank.(http://www.hxb.com.cn/en/ ) .

FASC est un important concessionnaire d’automobiles situé à Xian, la capitale de la province de Shaanxi. La filiale Asia Synergy Data Solutions (« ASDS ») de la Compagnie a commencé à vendre des rapports d’analyse de crédit produits par Cubeler à FASC au courant du deuxième trimestre de 2019. Après avoir utilisé les rapports avec succès pour décider ou non d’accorder du financement à certain clients, FASC et ASDS ont utilisé les capacités d’analyse de crédit de Cubeler pour mettre en place un programme de financement pour permettre de qualifier les clients pour du financement auprès des partenaires bancaires de FASC. Hua Xia Bank, qui a débuté une relation d’affaire plus tôt cet année avec la filiale Asia Synergy Credit Solutions (« ASCS ») de la Compagnie, est la première banque à participer au programme.

« Nous sommes très enthousiasmes de la création de ce nouveau programme et de l’impact potentiel qu’elle peut avoir sur nos futures opérations, » a commenté M. Lin Li, chef de la direction de FASC. « Nos partenaires bancaire sont très impressionnés de l’efficacité avec laquelle nous sommes maintenant en mesure de les aider à prendre des décisions de crédit. Nous avons hâte de continuer à travailler avec ASDS afin d’ajouter d’autres partenaires bancaire au programme dans un avenir rapproché, » a conclu M. Li.

Selon les termes du programme, ASDS recevra des frais de service pour chaque dossier de client analysé, peu importe si l’analyse mène à une approbation de crédit de la part de Hua Xia Bank. Le lien ainsi créé par le programme entre Hua Xia Bank et ASDS permet au groupe d’entreprise de Peak de continuer à bâtir sa relation avec la 14e plus grande banque Chinoise.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d’assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l’entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d’informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

YouTube: Peak Positioning



Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l’activité commerciale et aux stratégies d’affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s’attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d’analyser et d’évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/47446