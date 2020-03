Les activités sur la plateforme de courtage de prêts de Peak prennent de l'ampleur suite à l'épidémie de COVID-19

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 16 mars 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui que les activités sur sa plateforme de courtage de prêts Jinxiaoer ont connu une remarquable augmentation au cours de la dernière semaine avec un afflux de nouveaux utilisateurs et de nouvelles demandes de prêts.

Bien que la plupart des entreprises en Chine aient maintenant repris leurs activités après l'épidémie de COVID-19, les gens font toujours de leur mieux afin de limiter les voyages non essentiels, les réunions de groupe et les interactions en face à face. Cela a bénéficié certaines entreprises, comme les services de livraison de nourriture en ligne, qui ont vu une demande accrue pour leurs services. Il semblerait que les services fournis via la plateforme Jinxiaoer entrent également dans cette catégorie.

Jinxiaoer permet aux représentants de courtiers en prêts d'utiliser l'application mobile Jinxiaoer pour soumettre des demandes de prêt au nom de leurs clients afin que les demandes soient jumelées et financées par des prêteurs sans avoir besoin d'interaction physique entre les représentants, les clients ou aucune des parties impliquées dans le processus de prêt. Rien que la semaine dernière, plus de 500 nouveaux représentants se sont inscrits sur la plateforme, contribuant à 32 millions de RMB (environ 6,4 millions de dollars canadiens) de prêts facilités par Jinxiaoer au cours de cette période.

La nouvelle d'aujourd'hui est un autre exemple de la façon dont la technologie de Peak continue d'influer de plus en plus les diverses sphères de l'espace de crédit commercial de la Chine. Plus tôt ce mois-ci, Peak a annoncé que le gouvernement municipal de Jiangyin utiliserait la plateforme Cubeler Lending Hub de la Société pour aider à qualifier les PME de la ville les plus touchées par l'impact du COVID-19 pour une aide financière sous forme de prêts à faible taux d'intérêt. Le gouvernement mène actuellement une campagne de sensibilisation du public sur son site officiel à l'adresse http://www.jiangyin.gov.cn/ pour tenir la population informée des initiatives liées au COVID-19; et collabore avec la filiale Asia Synergy Data Solutions («ASDS») de la Société à la création d'un nouveau site Web spécifiquement destiné à promouvoir le programme d'aide financière, où les PME pourront soumettre leurs demandes pour voir si elles sont admissibles à un financement. ASDS, qui gère le Cubeler Lending Hub, reçoit un frais de service pour chaque demande soumise et traitée dans le cadre du programme.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/53471