Les résultats financiers audités de fin d'année 2019 de Peak dépassent les prévisions de la société

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 21 mai 2020) - Peak Positioning Technologies Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, mis en évidence par des revenus supérieurs aux 9,3 M$ que la Société avait prévus pour l'année. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers 2019:

Revenu total de 11,7 M $

BAIIA ajusté de 1,5 M $

Flux de trésorerie d'exploitation de (272 840 $)

Perte nette de 1,8 M $

Résumé comparatif des principaux indicateurs financiers pour 2018 et 2019



2019 2018 Revenus 11 708 653 $ 1 681 534 $ Dépenses1 10 173 036 $ 3 260 765 $ BAIIA ajusté2 1 535 617 $ (1 579 231 $) Bénéfice net (perte) (1 830 361 $) (3 608 920 $)

1 Les dépenses excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs intangibles), la perte à l'extinction de la dette, le gain à l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement

2 BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs intangibles, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

Faits saillants de l'exploitation 2019:

Ajout de plusieurs banques et partenaires de prêt au Cubeler Lending Hub

Plus de 1100 prêts accordés par la filiale ASFC aux PME chinoises sans défaut de paiement signalé

Près de 500 prêts gérés par la filiale ASCS pour le compte de partenaires bancaires sans défaut de remboursement signalé

Extension des services aux villes de Xi'An et Jiangyin

Création d'une filiale ASSC

Plusieurs améliorations à la plateforme Lending Hub, notamment l'ajout d'un module de chaîne d'approvisionnement et la capacité de reconnaître et d'analyser les données des relevés bancaires de plus de 300 banques

Analyser les données de près de 20 000 petites, moyennes et micro-entreprises via Lending Hub d'ici la fin de l'année

Accord pour acquérir la plateforme de courtage de prêts Jinxiaoer

Bilan 2019

La filiale ASFC de Peak est apparue pour la première fois au deuxième trimestre 2018, marquant le début de ses activités exclusivement en tant que société de technologie financière (Fintech). 2019 fut alors la première année complète de Peak en tant qu'une telle société. D'un point de vue financier, Peak a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires et de BAIIA pour l'année. D'un point de vue opérationnel, la Société a repris là où elle s'était arrêtée en 2018 et a continué à percer le marché du crédit commercial chinois via sa plateforme Cubeler Lending Hub et les services fournis par ses filiales. Plusieurs institutions financières, dont certaines des plus grandes banques chinoises, sont devenues membres du Hub en 2019 et ont accordé du crédit aux petites et micro-entreprises sur la base des capacités d'analyse de crédit de la plateforme. Le faible taux de défaillance aux prêts accordés par le biais de la plate-forme, couplé à son efficacité de traitement et à ses économies de coûts sont des propositions de valeur qui contribuent à son taux d'adoption parmi les institutions financières.

Le succès du Lending Hub a mené à l'expansion des services de la Société dans les villes de Xi'An et de Jiangyin en 2019, et à la création de sa nouvelle filiale ASSC pour répondre aux besoins spécifiques en accès au crédit pour les manufacturiers et de leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement. La demande pour les services d'ASSC a dominé la deuxième moitié de 2019, qui a vu le chiffre d'affaires de la filiale croître jusqu'à représenter une part importante du chiffre d'affaires total de la société en 2019, bien qu'elle ait fonctionné pendant moins de 5 mois au cours de l'année.

Alors que Peak s'est concentré principalement sur les initiatives de développement des affaires au cours des 3 premiers trimestres de 2019, l'accent a été mis davantage sur la recherche et le développement et les améliorations au Lending Hub au courant du dernier trimestre de l'année. La Société a consacré une grande partie du trimestre au développement et à la mise en œuvre de fonctionnalités pour mieux répondre aux besoins de ses clients et à des discussions sur la meilleure façon d'intégrer la plate-forme de courtage de prêts Jinxiaoer, que la Société a accepté d'acquérir, dans le Lending Hub. La société a achevé 2019 sur le point d'avoir, avec l'intégration de Jinxiaoer au Lending Hub, un portefeuille complet de produits accessibles à pratiquement toutes les parties prenantes dans le secteur du crédit des petites et micro-entreprises, y compris les propriétaires d'entreprise, les courtiers en prêts et les prêteurs.

Perspectives pour 2020

Après avoir passé les 18 derniers mois à prouver à divers participants et parties prenantes de l'industrie des prêts commerciaux en Chine (banques, prêteurs non bancaires, PME, compagnies d'assurance prêt, entités gouvernementales, prestataires de services, etc.), que sa plateforme Lending Hub propulsée par l'IA et l'analytique peut être utilisée pour apporter rapidité, transparence, réduction des coûts, minimisation des risques et efficacité globale du processus de prêt commercial, la société se concentrera en 2020 sur la croissance et l'expansion. Avec en main une demande établie pour ses services, la Société s'attend à ce que 2020 soit une année décisive au cours de laquelle ses services atteindront certains des marchés commerciaux et des villes parmi les plus importants du pays.

Le fait qu'il existe plus de 100 millions de petites et micro-entreprises membres potentielles du Lending Hub en Chine représente à la fois une formidable opportunité et un défi pour la Société. L'opportunité est évidente, en termes de nombre de transactions et de quantité de données que ces entreprises pourraient représenter sur la plateforme. Le défi consiste à tendre la main à ces 100 millions de petites et micro-entreprises pour leur faire connaître le Lending Hub et pourquoi elles devraient en faire partie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la Société compte tirer parti de son acquisition de la plate-forme Jinxiaoer, dont les liens avec les courtiers en prêts dans les villes de Chine répondent aux besoins de financement de ces petites et micro-entreprises.

L'impact positif du concept du Lending Hub, où les petites et micro-entreprises et les prêteurs sont réunis à l'aide d'analyses et d'IA au profit de l'activité économique locale, a commencé à avoir un impact sur les fabricants et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement dans la ville de Jiangyin fin 2019 et a su attirer l'attention des représentants du gouvernement municipal de la ville. Les fabricants et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement qui n'étaient pas en mesure d'obtenir un accès au crédit par le passé pour acquérir des matériaux, ou qui étaient réputés comme ayant maximisé leur crédit auprès de leurs banques, obtenaient soudainement systématiquement l'approbation de crédit des partenaires financiers d'ASSC. Il est d'apparence qu'il serait dans le meilleur intérêt de Jiangyin, connu comme la capitale manufacturière de la province du Jiangsu, de soutenir les initiatives de la société pour aider ses fabricants et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement à accéder au crédit. D'autant plus que, dans le contexte de la COVID-19, la demande pour certains produits tels que les masques et autres équipements de protection individuelle affluent de partout dans le monde. La Société prévoit donc travailler avec ces responsables en 2020 sur des initiatives de développement commercial qui pourraient être reproduites dans d'autres municipalités et contribuer davantage à l'expansion de ses services dans ces villes.

En résumé, une priorité de la Société en 2020 sera l'expansion continue du Lending Hub, grâce à l'ajout de prêteurs, de sociétés de courtage, de courtiers, des centres de service Jinxiaoer et des petites et micro-entreprises, afin d'accroître le volume de transactions et de données, y compris des données de remboursement de prêt, et ainsi permettre de rendre les algorithmes prédictifs du Hub de plus en plus efficaces. Peak cherchera également à étendre son offre de services dans au moins 20 villes d'ici la fin de l'année. Enfin, alors qu'elle continue d'exécuter son plan d'affaires et de s'approcher de la rentabilité, la Société prévoit prendre les mesures nécessaires en 2020 pour être en mesure de rapatrier une partie de ses bénéfices au Canada dès qu'elle le jugera approprié.

Résumé des résultats financiers de l'exercice 2019

La Société a généré des revenus de 11 708 653 $ au cours de sa première année complète d'exploitation exclusivement en tant que société Fintech (comparativement à 1 681 334 $ à l'exercice 2018). La différence importante de revenus entre l'exercice 2018 et l'exercice 2019 peut être attribuée au fait que certaines des filiales de la Société n'étaient pas encore créées ou n'étaient opérationnelles qu'une partie de l'année en 2018, tandis que ces mêmes filiales avaient soit été créées ou ont eu une année complète d'exploitation en 2019.

Les dépenses (excluant le coût des ventes) pour l'exercice 2019 totalisent 13 539 015 $, comparativement à 5 290 454 $ en 2018.

La perte nette pour l'exercice était de 1,830,361 $, contre 3,608,920 $ en 2018. Tous les détails sur les résultats financiers de 2018 de la Société se trouvent dans les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/56342