Nouvelle filiale de Peak prend en charge des opérations d'impartition de crédit existantes

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - December 27, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Wenyi Financial Services Co. Ltd. (« Wenyi ») aux termes duquel Wenyi transférera effectivement ses activités, y compris la plupart de ses 20 employés, contrats de service et actifs, à la nouvelle filiale détenue à 100 % de Peak, Asia Synergy Credit Solutions (« ASCS »), au plus tard le 31 décembre 2018.

Wenyi offre des services d'impartition de crédit clés en main aux banques et autres établissements de crédit en Chine, où elle devient essentiellement le département des prêts commerciaux de ses clients. Les clients de Wenyi fournissent le capital et collectent les remboursements de prêt, tandis que Wenyi trouve les clients, les qualifie et effectue tout le travail administratif lié au service des prêts. Wenyi reçoit des frais de service mensuels représentant un taux d'intérêt annuel d'environ 8,25 % sur les prêts qu'elle gère. À la fin du mois d'octobre, Wenyi était en ligne pour 2018 avec un chiffre d'affaires de 1,2 M$ et un BAIIA de 400 000 $, desservant environ 18 M$ de prêts.

Suite au transfert des opérations de Wenyi à ASCS, ASCS utilisera la plateforme de prêt commercial Cubeler de Peak pour automatiser les services précédemment fournis par Wenyi ce qui permettra d'accélérer le nombre de banques et de prêteurs auxquels les services peuvent être fournis.

Wenyi a été fondée en 2015 par M. Jiangang Qiu, un ancien dirigeant de la China Construction Bank (« CBC ») comptant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire chinois. Pendant qu'il travaillait à la CBC, M. Qiu a constaté que les banques avaient du mal, voire parfois même une réticence, à répondre aux besoins de crédit des petites et moyennes entreprises. Il a donc créé Wenyi en tant que société auprès de laquelle les banques et autres prêteurs commerciaux pourraient essentiellement externaliser leurs activités de prêt commercial aux PME.

« La plateforme Cubeler a été conçue pour attirer et desservir un nombre illimité de prêteurs et leur permettre d'automatiser et de rendre leurs activités de prêt commercial plus efficaces », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Lorsque nous avons appris l'existence de Wenyi, nous savions que les services qu'ils fournissaient déjà aux prêteurs en Chine seraient le complément parfait de Cubeler. Nous avons donc contacté M. Qiu pour discuter de la transaction annoncée aujourd'hui. C'est un grand pas en avant pour Peak. Cela nous permet de valider le modèle d'affaire de Cubeler et de commencer instantanément à générer des revenus à travers ASCS dès le 1er janvier 2019. De plus, la transaction amène également à la famille Peak une équipe expérimentée de dirigeants bancaires, menée par M. Qiu et les anciens gestionnaires de Wenyi disposant d'un vaste réseau de contacts dans l'industrie avec un grand potentiel d'opportunités de développement des affaires. Je ne peux penser d'une meilleure manière de clôturer 2018 et j'ai hâte de montrer à nos actionnaires ce que cette transaction représente réellement pour l'avenir de la Compagnie », a conclu M. Joseph.

Selon les termes de l'accord, M. Qiu sera nommé PDG d'ASCS, poste qu'il occupaitt également à Wenyi. En guise de compensation pour le transfert de ses activités à ASCS, les actionnaires de Wenyi recevront jusqu'à 4 millions d'actions ordinaires de Peak par trimestre au cours des quatre premiers trimestres à compter du 1er janvier 2019, et jusqu'à 2 millions d'actions ordinaires de Peak par trimestre au cours des deux trimestres suivants, pour un total de 20 millions d'actions ordinaires de Peak sur une période de 18 mois. Les actionnaires de Wenyi recevront le nombre maximum d'actions ordinaires de Peak auxquelles ils ont droit au cours d'un trimestre seulement si ASCS génère un BAIIA minimum de 125 000 $ pour le trimestre, faute de quoi ils recevront un nombre proportionnel d'actions ordinaires de Peak du BAIIA généré par ASCS pour le trimestre. Les actions ordinaires de Peak émises aux actionnaires de Wenyi seront réputées avoir été émises au prix de 0,10 $ l'action. Si à la fin de la période de 18 mois sur laquelle les actions doivent être émises, un total de 20 millions d'actions ont été émises aux actionnaires de Wenyi et si le prix au marché des actions ordinaires de Peak est inférieur à 0,10 $, les actionnaires de Wenyi recevront un nombre additionnel d'actions ordinaires de Peak, de sorte que la valeur totale des actions émises précédemment et des actions additionnelles, multipliées par le prix inscrit des actions ordinaires de Peak à ce moment-là, équivaut à 2 M$.

