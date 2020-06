Peak annonce de solides résultats pour le premier trimestre de 2020 malgré le confinement de la COVID-19

Montréal, Québec - (Newsfile - 29 juin 2020) - Peak Positioning Technologies Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Les résultats du premier trimestre 2020, obtenus en un total d'à peu près un mois d'exploitation, en partie dû au confinement provoqué par la COVID-19 en vigueur en Chine au cours de cette période, indiquent que la Société est en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles pour 2020.

Faits saillants financiers du premier trimestre:

Revenu total de 3 949 395 $

BAIIA ajusté de 172 045 $

Actif total de 32 836 703 $

Flux de trésorerie positifs liés aux activités d'exploitations

Résumé des revenus historiques et du BAIIA ajusté



T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 T1 2019 Revenus 3 949 395 $ 4 357 467 $ 4 499 953 $ 1 901 723 $ 949 511 $ Dépenses1 3 777 350 $ 3 858 587 $ 3 781 226 $ 1 561 991 $ 971 233 $ BAIIA2 172 045 $ 498 880 $ 718 727 $ 339 732 $ (21 722 $)

Les dépenses n'incluent pas les intérêts, les impôts, la dépréciation (y compris la dépréciation des actifs incorporels), la perte à l'extinction de la dette, le gain sur l'achat à des conditions avantageuses et l'amortissement L'EBITDA ajusté est égal au résultat net avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement

Faits saillants des opérations du premier trimestre:

Expansion des opérations sur le marché du crédit commercial de Shanghai

Partenariat afin de soutenir la distribution de l'aide financière COVID-19 du gouvernement municipal de Jiangyin aux entreprises affectées

Ajout de deux nouveaux centres de service Jinxiaoer

À propos du résumé des résultats financiers et d'exploitation du premier trimestre

Alors que le gouvernement chinois cherchait à relancer l'économie grâce à diverses initiatives de crédit après le confinement lié à la COVID-19, les filiales de Peak, qui aident généralement à faciliter les transactions de crédit commercial entre les prêteurs et les PME, ont su profiter de ces initiatives pour terminer le trimestre en force. Un montant considérable de crédit a été alloué pour aider à stimuler les chaînes d'approvisionnement locales en mars, ce qui a permis aux revenus combinés des filiales Asia Synergy Supply Chain et Asia Synergy Data Solutions de la Société de représenter près de 70% des revenus de Peak pour le trimestre.

En résumé, la Société a généré 3 949 395$ de revenus pour le trimestre terminé le 31 mars 2020, contre 949 511$ pour la même période en 2019. Les dépenses totales pour le trimestre se sont élevées à 4 755 090$, comparativement à 1 518 290$ pour la même période en 2019.

La perte nette pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2020 était de 805 695$ comparativement à 568 779$ pour la même période de 2019.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le premier trimestre de 2020 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois mois terminée le 31 mars 2020, et 2019, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

Youtube: Peak Positioning



Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/58800