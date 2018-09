Peak annonce une première transaction sur la plateforme Cubeler par l'institution financière Jinxin Small Loans Ltd.

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - September 21, 2018) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que Wuxi Jinxin Internet Small Loans Ltd. (« WJISL »), une des institutions financières enregistrées sur la plateforme Cubeler qui est gérée par la filiale de la compagnie Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), a récemment conclue sa première transaction de prêt sur la plateforme.

WJISL a octroyé des prêts à des clients de Wuxi TanCheng Internet of Things Ltd (« TanCheng ») en vertu d'une entente signée entre WJISL et TanCheng en août 2018. TanCheng (www.4008812356.com) offre des services de gestion et de logistiques à plus de 60 000 petites entreprises de l'industrie du transport par camion en Chine. En vertu de l'entente entre WJISL et TanCheng, WJISL utilise exclusivement la plateforme Cubeler pour qualifier et octroyez des prêts à ces 60,00 clients afin de les aider à gérer et faire croitre leurs entreprises.

WISJL paie des frais de service annuel de 0,5 % sur le solde moyen des prêts transigés sur la plateforme. Ce modèle de frais de service est applicable seulement aux prêts octroyés par WJISL aux clients de TanCheng. Tout comme tout autre prêteur enregistré sur Cubeler, WJISL est également éligible à octroyer des prêts à d'autres PME enregistrés sur Cubeler qui ne sont pas clients de TanChen. Dans ce dernier cas, WJISL profiterait des bénéfices de jumelage (« match-making ») de Cubeler avec d'autres PME et de ce fait, des frais de service représentant entre 1,5 % et 3 % ou plus seraient alors payable par WJISL à ASDS.

Annonce du gagnant du tirage relié aux célébrations pour le lancement d'ASFC

Peak est également heureuse d'annoncer que M. Jack Shabbits de Kelowna, Colombie-Britannique est le gagnant du tirage pour le vol et les accommodations pour deux personnes afin d'assister aux célébrations pour souligner le lancement d'ASFC qui aura lieu le 11 octobre prochain au Club Mont-Royal à Montréal.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com.

Pour toute information, communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste : 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning Inc.

Tél.: 514-340-7775 poste : 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.