Peak dépose ses résultats du 2e trimestre 2018 avec comme faits saillants une croissance des revenus provenant des services financiers

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - August 16, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») a aujourd'hui publié ses états financiers et faits saillants des opérations pour la période de trois et six mois terminés le 30 juin 2018 indiquant une importante croissance des revenus de services financier, comparativement à la période précédente, grâce au lancement d'une nouvelle filiale. Toutes les sommes présentées sont en dollars canadiens.

« Il y a un peu plus d'un an, nous avons apporté un ajustement à notre modèle d'affaires qui, nous croyons, permettra non seulement à la compagnie d'être plus rentable à long terme, mais également de devenir rentable plus rapidement », a commenté M. Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Nous avons migré de l'achat et revente de matière première ayant de faibles marges à une plus forte présence dans le marché des services financiers et des services offerts par nos plateformes technologiques. Notre motivation première a toujours été, et continuera de l'être, de créer de la valeur pour nos actionnaires, et éventuellement de le réaliser par la distribution de dividende. Dans cet esprit, j'aimerais que nos actionnaires conservent deux choses en tête suite à la divulgation de nos résultats du deuxième trimestre. La première est que nous sommes manifestement sur la bonne voie et que nous sommes un peu plus près de notre objectif de distribuer des dividendes suite au lancement d'ASFC pendant le trimestre. Deuxièmement, nos actionnaires peuvent s'attendent de voir ASDS et la plateforme Cubeler contribuer à nous rapprocher davantage d'ici la fin de 2018 de cet objectif ».

Sommaire des résultats financiers du deuxième trimestre :

Revenus totaux de 224 611 $;

Dépenses totales de 1 125 287 $;

Perte nette de 967 734 $;

Réduction de 550 000 $ de la dette suite à la cession de débentures pour l'exercice de bons de souscription résultant à l'émission de 11 000 000 d'actions ordinaires de la Compagnie.

Sommaire des résultats opérationnels du deuxième trimestre :

Lancement officiel de la filiale de services financiers Asia Synergy Financial Capital (« ASFC »);

Octroi de 1 694 prêts pour un montant total combiné de 20,1 M$ par ASFC dans ses 30 premiers jours d'opération;

Premiers profits trimestriels enregistrés par une filiale chinoise;

Deux nouveaux prêteurs ont ajouté pour 220 M$ de capacité annuelle de prêts sur la plateforme Cubeler après le lancement d'ASFC.

L'arrivée d'ASFC au cours du 2e trimestre a marqué l'entrée officielle de la Compagnie dans le secteur des services financiers en Chine. Même si ASFC a été en activité pour seulement la moitié du trimestre, elle a clairement démontré son potentiel de générer des revenus à long terme stables et prévisibles pour la Compagnie. ASFC a enregistré un modeste profit et généré un flux de trésorerie positif de ses opérations pour la période.

De plus amples détails sur les états financiers de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2018 sont fournis dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et six mois terminés les 30 juin 2018 et 2017 et qui sont disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des dernières avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.