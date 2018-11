Peak dépose ses résultats du 3e trimestre 2018 avec comme faits saillants une croissance notable de ses revenus

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - le 16 novembre 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») ont publié aujourd'hui ses états financiers et faits saillants des opérations pour la période de trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2018 indiquant une croissance importante de ses revenus comparativement au deuxième trimestre de 2018. Toutes les sommes présentées sont en dollars canadiens.

« Nous sommes très satisfaits de la performance d'ASFC et des progrès démontrés par ASDS au cours du trimestre », a commenté M. Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Pour l'instant, nous ne réviserons pas à la hausse nos projections pour le 4e trimestre de 2018 et pour l'année 2019, mais nous allons certainement essayer de terminer en force l'année 2018. Nous allons évaluer la possibilité de réviser à la hausse nos projections pour l'année 2019 suite aux résultats du 4e trimestre de 2018 si ASDS, comme prévu, commence à contribuer davantage aux résultats du groupe et qu'AST retrouve le chemin de la croissance ».

Sommaire des résultats financiers pour la période de 3 et 9 mois terminés le 30 septembre 2018:



Période de 3 mois Période de 9 mois Revenue $709,739 $939,496 Dépenses * $945,290 $2,430,326 BAIIDA ($235,552) ($1,490,829)

*Dépenses avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissements

Sommaire des résultats opérationnels du troisième trimestre:

Augmentation du taux moyen sur les prêts d'ASFC

Amélioration apportée à la plateforme Cubeler, incluant la fonctionnalité de validation des données et la possibilité d'effectuer les paiements par Alipay et WeChat

Première transaction sur Cubeler par l'entremise de tiers indépendants de Peak

Comme au deuxième trimestre, ASFC a de nouveau été le principal contributeur aux revenues de la Compagnie au troisième trimestre. Cependant, ce troisième trimestre laisse entrevoir le futur de la Compagnie avec les premières transactions effectuées sur la plateforme Cubeler entre des PME et un prêteur autre qu'ASFC. Nous prévoyons que ce type de transaction contribuera à hauteur de 50% des revenus de Peak dès 2019. Voir ainsi les premières transactions de ce genre au troisième trimestre de 2018 est une étape importante pour la compagnie.

De plus amples détails sur les états financiers de la Compagnie pour le troisième trimestre de 2018 sont fournis dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2018 et 2017 et qui sont disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc.:

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, l'intelligence d'affaire et les technologies connexes. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des dernières avancements technologiques. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com.

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste: 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste: 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.