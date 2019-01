Peak donne un rapport sur les opérations d'Asia Synergy Credit Solutions

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - January 23, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui, qu'en vertu de son entente avec Wenyi Financial Services Co. Ltd (« Wenyi »), le processus débuté le 1er janvier 2019 pour transférer tous les prêts gérés précédemment par Wenyi à sa filiale Asia Synergy Credit Solutions (« ASCS ») a été complété avec succès le 18 janvier 2019. À la date que les transferts fut terminé, ASCS desservait un total de 232 prêts représentant une somme globale de 17,8 M$ CND.

En plus des prêts transférés de Wenyi et selon l'entente annoncée récemment entre ASCS et Wuxi Union SME Guarantee Co. Ltd, ASCS commencera à desservir des prêts pour la Wuxi Rural Commercial Bank (http://www.wrcb.com.cn/) jusqu'à concurrence d'un montant total de 1 milliard $ CND. ASCS reçoit des frais de service représentant un taux annuel de 6 % à 8 % du montant des prêts desservis payable mensuellement.

Entrevue de style question-réponse avec le Président et Chef de la Direction

Étant donné les récents développements dans ses opérations, la Compagnie publiera les résultats d'une entrevue de style questions-réponses afin de répondre aux questions que les actionnaires pourraient avoir en lien avec les annonces récentes de la Compagnie. Les actionnaires qui désirent soumettre leurs questions peuvent le faire en écrivant à investors@peakpositioning.com avec la mention « Questions Président janvier 2019 », en guise de sujet. Les questions doivent être soumises avant 17h00, le 25 janvier 2019, heure de Montréal. La date de parution de l'entrevue sera communiquée ultérieurement.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :



CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning