Peak fait l'acquisition d'une plateforme brevetée de courtage de prêts regroupant plus de 40000 représentants inscrits

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 3 décembre 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui l'acquisition de la réputée plateforme de courtage en prêts et de distribution de commissions Jinxiaoer auprès de Jinxiaoer Technology Ltd.

Jinxiaoer (qui se traduit par « serveur financier ») est une plateforme brevetée spécialement conçue pour les sociétés de courtage en prêts et leurs représentants. Jinxiaoer donne aux sociétés de courtage en prêts et à leurs représentants la possibilité de gagner des commissions sur les prospects qu'elles génèrent même s'ils ne sont pas compatibles avec leurs secteurs d'activités et d'obtenir des prospects compatibles à leurs secteurs activités par l'entremise de représentants non affiliés inscrits sur la plateforme. Par exemple, un représentant associé à un courtier spécialisé dans les prêts de la chaîne d'approvisionnement peut soumettre un prospect pour une hypothèque commerciale et gagner une commission sur le prêt. Les représentants ont également la possibilité d'obtenir des commissions sur les commissions gagnées par d'autres représentants qu'ils ont référé à la plateforme. Ainsi, bien que l'application Jinxiaoer puisse être téléchargée à partir de la plupart des magasins d'applications chinois (voir ici), elle est généralement partagée d'un représentant à un autre en scannant le code QR de l'application directement à partir du téléphone du représentant.

En 2018, Jinxiaoer a généré des demandes de prêt totalisant 15 milliards de yuans (environ 3 milliards de dollars canadiens) par l'entremise de plus de 40 000 représentants affiliés à 2 700 sociétés de courtage situées dans 31 villes (voir la liste en bas), faisant de Jinxiaoer l'une des applications les plus populaires et à la plus forte croissance de toute la Chine pour générer des prospects et payer des commissions.

Les revenus générés par la plateforme Jinxiaoer sont prévues venir à Peak sous forme de frais d'abonnements mensuels payés par les représentants, de frais d'enregistrement annuels payés par les sociétés de courtage (les centres de services Jinxiaoer) et de frais transactionnels de référencement payés par les banques et les prêteurs bénéficiaires des prospects générés par la plateforme. Ces frais de référencement seront de l'ordre de 0,025 % à 1,00 % de la valeur de chaque prêt résultant d'un client généré par la plateforme. Compte tenu de l'impact attendu de Jinxiaoer sur ses opérations, la Compagnie prévoie faire une mise-à-jour de ses projections financières de 2020 et 2021 d'ici le 31 janvier 2020.

« Cette acquisition est une réalisation majeure pour nous et devrait profiter à chacune de nos filiales », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « On s'attend non seulement à ce qu'elle contribue de façon importante aux chiffres d'affaires du groupe Peak, mais également de nous donner la possibilité d'étendre nos services à travers la Chine en tirant parti de la marque Jinxiaoer (voir quelques partenaires de marques affiliés à Jinxiaoer ici) et de la relation de Jinxiaoer avec des représentants et sociétés de courtage à travers le pays. Je tiens à féliciter notre PDG en Chine, M. Liang Qiu, pour le travail exceptionnel qu'il a accompli au cours de la majeure partie de l'année pour rendre cette acquisition possible et pour trouver le complément idéal à notre plateforme Cubeler Lending Hub », a ajouté Monsieur Joseph.

Selon les termes de la convention d'achat, Peak a accepté de verser 600 000 $ en espèces et pour un montant équivalent à 800 000 $ d'actions ordinaires de Peak sur une période de 18 mois pour une participation de 70 % dans Jinxiaoer.

« En rejoignant le groupe Peak et en intégrant Jinxiaoer au Cubeler Lending Hub, je suis fermement convaincu que nous avons la possibilité de devenir la plus grande plateforme de prêts commerciaux en Chine, répondant spécifiquement aux besoins des courtiers en prêts du pays et de leurs représentants », a déclaré le fondateur et PDG de Jinxiaoer, M. Tiegang Li.

Liste des villes avec des représentants et des sociétés de courtage affiliés à Jinxiaoer :

Shanghai Nanjing Harbin Hangzhou Chengdu Guangyuan Yibin Meishan Mianyang Zhangzhou Changsha Wuhan Ji'an Jinhua Fuzhou Xiamen Quanzhou Chongqing Lanzhou Hefei Guangzhou Shenzhen Shenyang Dalian Changchun Taizhou Daqing Qiqihar Changzhou Nanchang Wenzhou

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

