Peak fait le point sur le report des dépôts de ses états financiers

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 5 mai 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a clarifié aujourd'hui les points suivants liés à la nouvelle du report du dépôt de ses états financiers de fin d'année 2019 et du premier trimestre 2020 publiés le 20 avril 2020.

La Société déposera ses états financiers de fin d'année 2019 le 14 mai 2020 et ses états financiers du premier trimestre 2020 le 18 juin 2020.

La liste complète des dépôts qui seront retardés comprend : les états financiers de fin d'année 2019, le rapport de gestion, la certification du FIA, du chef de la direction et du directeur financier, les états financiers intermédiaires du 1er trimestre de 2020, le rapport de gestion et les certifications du directeur général et du directeur financier. Les dates de dépôt révisées ne constitueront pas des manquements réglementaires de la part de la Société, car les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont accordé à tous les émetteurs une prolongation de 45 jours pour déposer leurs états financiers en raison de l'impact de l'éclosion de COVID-19 sur les opérations des sociétés cotées.

À l'exception de ceux indiqués dans les communiqués de presse de la Société, il n'y a eu aucuns évènements importants depuis la date à laquelle la Société a déposé ses états financiers du troisième trimestre 2019.

La Société confirme que ses administrateurs, sa direction et d'autres initiés sont soumis à une politique d'interdiction d'opérations qui reflète les principes énoncés à l'article 9 de l'Instruction générale 11-207, de telle sorte qu'ils sont dans une période d'interdiction jusqu'au début du deuxième jour ouvrable après que les états financiers de fin d'année 2019 ont été déposés sur SEDAR et divulgués par voie de communiqué.

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

