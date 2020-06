Peak ferme un placement privé avec intermédiaire

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 10 juin 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société ») ont annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé par l'entremise de la vente de 400 unités, chacune au prix de 1 000$ et composée d'obligations de société garanties et de bons de souscription de la Société (le « placement »), pour un produit brut de 400 000$. Mackie Research Capital Corporation (l ' « agent ») a agi à titre d'agent du placement.

Les obligations de société (les « obligations ») sont émises par tranche de 1 000$ et porteront intérêt au taux simple de 10% par an, payable aux détenteurs sur une base mensuelle le dernier jour de chaque mois civil. La Société mettra de côté un montant égal à deux ans d'intérêt dans un compte bancaire distinct, qui sera utilisé pour payer les intérêts payables sur les Obligations. Tout intérêt couru sur cette somme sera en faveur de la Société.

Les Obligations seront remboursables après 36 mois à compter de la date d'émission (la « date d'échéance initiale »). Chaque détenteur aura le droit (le « droit de prolongation initial ») à la fin de la date d'échéance initiale, de prolonger de 12 mois supplémentaires (la « période de prolongation initiale ») l'obligation en faisant parvenir à la Société, un avis écrit à cet effet, soixante (60) jours au plus tard avant la date d'échéance initiale. Tout détenteur qui a choisi d'exercer son droit de prolongation initial aura également un autre droit à la fin de la période de prolongation initiale de prolonger ses obligations pour une nouvelle période de 12 mois (la « deuxième période de prolongation ») dans les mêmes conditions de préavis telles que stipulées pour la prolongation initiale.

Si un détenteur choisit de prolonger ses obligations, la Société peut racheter les obligations de ce porteur à tout moment moyennant le paiement d'une prime de rachat de 5% (« pénalité »). Pour éviter toute ambiguïté, aucune pénalité ne sera due si des obligations sont payées: (i) à la date d'échéance initiale ou à l'expiration de la période de prolongation initiale, et que leur détenteur n'a pas choisi de prolonger la durée de ces obligations conformément à ces termes; ou (ii) à l'expiration de la deuxième période de prolongation.

Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,10 $ pour une période de 36 mois suivant la clôture du placement.

La société à verser une commission en espèces de 8% du produit brut total de l'offre ainsi qu'un nombre de bons de souscription de courtier correspondant à 8% du produit brut total du placement (les « bons de souscription du courtier »). Chaque bon de souscription de courtier donnera à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la société au prix de 0,05$ pour une période de 36 mois suivant la date de son émission.

Les titres vendus et émis dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « US Securities Act »), ou des lois des États-Unis sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines (telles que définies par la loi américaine sur les valeurs mobilières) sans enregistrement ou toute exemption applicable des exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois américaines sur les valeurs mobilières des États. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, ni aucune vente de ces titres dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

** CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSER SUR LES SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS **

