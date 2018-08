Peak fournit une mise à jour concernant ses opérations en Chine et du prochain événement qui se tiendra à Montréal

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - August 30, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que sa filiale Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), qui opère la plateforme de prêts commerciaux Cubeler, a complété l'étape de formation et de support initiale afin de permettre à Wuxi Jinxin Internet Small Loans Ltd. (« WJISL ») de débuter les activités de prêts par l'entremise de la plateforme. WJISL est une des premières institutions financières à joindre les rangs de Cubeler et qui a récemment annoncé une entente avec Wuxi TanCheng Internet of Things Ltd. (« TanCheng ») afin d'utiliser Cubeler pour d'offrir des prêts et autres types de crédits financiers aux 60 000 clients provenant de l'industrie du transport de TanCheng. L'annonce d'aujourd'hui trace la voie afin de concrétiser les transactions envisagées entre les clients WJISL et TancCheng par l'entremise de Cubeler.

La Compagnie annonce également que sa filiale de service financier, Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») a financé un total de 194 prêts en juillet 2018 représentant une valeur de 4,95 M$. Considérant qu'ASFC avait déjà octroyé le capital maximum à sa disposition de 20 M$ en juin 2018, les chiffres du mois de juillet démontre la capacité d'ASFC de financer de nouveaux prêts rapidement et efficacement aux PME en utilisant simplement les remboursements des prêts octroyés dans les périodes précédentes.

Événement pour célébré la création d'ASFC

Tel que mentionné au début du mois par voie de communiqué, la Compagnie sera l'hôte d'un événement à Montréal afin de souligner et célébrer la création de sa filiale ASFC. Les invités d'honneurs seront M. Kelong Chen, président du conseil d'administration de Jiu Dong limité (« Jiu Dong ») et de M. Changsheng Zhuo, Président et Directeur général de Jiu Dong. M. Chen et M. Zhuo ont été des acteurs importants pour la création d'ASFC et feront le voyage à Montréal exceptionnellement pour l'occasion. L'événement aura lieu au lieu le 11 octobre 2018 de 11h30 à 14h30 au Mount Royal Club situé au centre-ville de Montréal. Un repas de trois services sera servi suivi par une série d'annonce et de présentation par les membres de l'équipe exécutive de la Compagnie et de ses invités d'honneurs.

La participation à l'événement est ouverte aux actionnaires de la Compagnie en date du 31 juillet 2018. Les actionnaires non-résidents de Montréal qui souhaitent assister à l'événement sont invités à s'inscrire à un tirage afin de gagner une nuitée en hôtel pour deux personnes et une paire de billets pour un vol à Montréal afin d'assister à l'événement (« le Tirage »). Pour participer, les actionnaires admissibles doivent envoyer un courriel indiquant leurs noms, adresses et numéros de téléphone à l'adresse courriel investors@peakpositioning.com en incluant « Tirage ASFC » en étant le sujet du courriel (voir les conditions additionnelles du Tirage ci-dessous).

Tous les actionnaires de la Compagnie en date du 31 juillet 2018 qui souhaite participer aux célébrations, qui participent ou non au Tirage, doivent s'inscrire avant 18h00, heure de Montréal, le vendredi 28 septembre 2018, en allant sur https://www.peakpositioning.eventbrite.ca et suivre les instructions afin de s'inscrire. Les places pour l'événement sont limitées à 75 et l'acceptation des enregistrements seront attribués selon la formule du premier arrivée, premiers servis. Les actionnaires admissibles sont également invités à visiter le site internet du Mount Royal Club au https://www.themountroyalclub.com pour plus de détail su le menu du club et son code vestimentaire.

Termes et conditions pour le tirage d'un vol et l'hébergement en hôtel

Le Tirage est admissible aux résidents canadiens qui sont actionnaires de la Compagnie en date du 31 juillet 2018. Pour être admissible au tirage, un courriel du participant doit être reçu avant le 10 septembre 2018, 17h00 heure de Montréal. Le Tirage aura lieu dans les bureaux de la Compagnie à Montréal le jeudi 13 septembre 2018. Le gagnant du Tirage sera avisé par courriel le vendredi 14 septembre 2018. Aucune personne ayant une relation d'affaires actuelle ou passée avec la Compagnie n'est éligible au Tirage. Cette définition inclut les employés, consultants, clients, fournisseurs et quiconque a reçu des produits ou services de la Compagnie ou fournit des produits ou services à la Compagnie.

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

