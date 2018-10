Peak met en ligne une entrevue de style questions-réponses en lien avec les prévisions financières récemment communiqué

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - October 24, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE : PKK) (- Peak » ou la - Compagnie ») communique aujourd'hui qu'une entrevue avec le Président Directeur Général de la Compagnie en lien avec les prévisions financières récemment communiquées est maintenant en ligne sur le site web de la Compagnie au www.peakpositioning.com.

L'entrevue a été effectué par NAI Interactive et inclut des questions soumises par les actionnaires de la Compagnie. Les sujets discutés sont principalement reliés aux prévisions financières de Peak pour les trois prochaines années qui ont été communiquées plus tôt durant le mois. La Compagnie désire remercier chacune des personnes ayant soumis des questions et espère que les réponses fournies seront bénéfiques à l'ensemble de ses actionnaires.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste : 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste : 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.