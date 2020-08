Peak nomme Michael Pesner, CPA, CA à son conseil d'administration

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 14 août 2020) - Peak Positioning Technologies Inc. (CSE: PKK) (OTCQB: PKKFD) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui qu'elle a ajouté l'ancien associé de KPMG Michael Pesner à son conseil d'administration.

M. Pesner est actuellement président de Hermitage Canada Finance Inc., une société qu'il a fondée en 2002 et qui fournit des services-conseils en finance, fusions et acquisitions ainsi que des services de financement à des sociétés publiques et privées de divers secteurs. Par le passé, M. Pesner a fait carrière pendant 26 ans chez KPMG où il a accumulé une expérience considérable en gestion financière, en gouvernance et en investissement, incluant en fusions et acquisitions ainsi qu'en financement par dette et en équité.

Ses expériences passées et présentes en tant qu'administrateur comprennent KPMG, David's Tea, le Fonds Régional de Montréal de la FTQ, Well.ca, Le Château, SAQ et Wallbridge Mining pour n'en nommer que quelques-uns. Ses divers rôles comme président du conseil, président du comité de vérification, et président du comité de gouvernance dans des organisations aussi prestigieuses lui ont valu la distinction d'être nommé parmi les 10 meilleurs administrateurs de sociétés au Québec dans le journal Les Affaires.

« Peak a un potentiel énorme et je suis ravi de me joindre au conseil d'administration pour aider la Société à atteindre ses objectifs », a commenté M. Pesner.

Michael Pesner est un CPA, CA et est titulaire d'un baccalauréat en commerce (finances et administration) de l'Université McGill et d'un baccalauréat en arts de l'Université Concordia.

Octroi d'options d'achat d'actions

Conformément à cette nomination, Peak a émis 500 000 options d'achat d'actions à M. Pesner, incluant l'option d'émettre 250 000 options supplémentaires basée sur le rendement, dans le cas ou M. Pesner aide la Société à atteindre certains objectifs. Les options sont valables pour une période de 5 ans, seront acquises sur une période de 2 ans et ont un prix d'exercice de 0,225 $.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

