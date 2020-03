Peak poursuit son expansion sur le marché du crédit de Shanghai avec un nouveau centre de service

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 24 mars 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) («Peak» ou la «Société») a annoncé aujourd'hui que Li Ying Investment Service Company («Li Ying»), un courtier en prêts basé à Shanghai spécialisé dans les prêts garantis par des biens immobiliers, est désormais un centre de service de la filiale Jinxiaoer de la Société.

En tant que centre de service Jinxiaoer, les bureaux du centre-ville de Shanghai de Li Ying afficheront désormais en évidence les couleurs et le logo Jinxiaoer. Li Ying a accepté de respecter le code de service et l'expérience client standardisés de Jinxiaoer, que la société demande à tous les centres de services actuels et futurs de mettre en œuvre. Li Ying paiera à Jinxiaoer des frais d'affiliation annuels et s'est engagé à effectuer un minimum montant mensuel de transactions sur la plateforme ainsi qu'à recruter un nombre minimum de nouveaux représentants sur la plateforme à chaque mois.

Li Ying est en affaires depuis 2012, facilite en moyenne 30 millions de yuans (environ 6 millions de dollars canadiens) de prêts par mois, a une clientèle établie d'emprunteurs récurrents et des relations avec une douzaine de prêteurs. Il s'agit du premier centre de service de prêts garantis par des biens immobiliers de Jinxiaoer à Shanghai et de son deuxième centre de service dans la ville, rejoignant Jiu Dong Ltd., spécialisé dans les prêts garantis par des véhicules.

En plus des frais perçus auprès des représentants enregistrés de la plateforme et des centres de services affiliés, Jinxiaoer percevra des frais de service des prêteurs de la plateforme équivalent à un pourcentage de la valeur des prêts facilités par la plateforme.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

