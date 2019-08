Peak publie ses résultats de Q-2 2019 et déclare des revenus deux fois supérieurs aux revenues de Q-1 2019

Montréal, Québec--(Newsfile - le 29 août 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, annonce ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2019. Les résultats financiers du deuxième trimestre de 2019 constituent le cinquième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires de Peak. Elles permettent également à la Compagnie d'afficher pour la première fois un BAIIDA (« EBITDA ») positif depuis le début de sa transition pour devenir une société Fintech au début de 2017. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers de Q-2 :

Revenus totaux de 1 901 723$

BAIIDA de 339 732$

Perte nette avant impôts de 139 774$

280 000$ de levée de fond

Résumé de l'historique des revenus et du BAIIDA (« EBITDA »)



Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Revenus 1 901 723$ 949 511$ 742 038$ 709 738$ 224 611$ Dépenses1 1 561 991$ 971 233$ 830 438$ 953 513$ 802 379$ BAIIDA2 339 732$ (21 722$) (88 400$) (243 775$) (577 768$)





1 Les dépenses excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (incluant la dépréciation de l'actif intangible de Q-4 2018) et l'amortissement

BAIIDA est égal au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement





Faits saillants opérationnels de Q-2 :

Création d'une nouvelle filiale Asia Synergy Supply Chain (« ASSC ») afin de répondre aux besoins financiers spécifiques des participants à la chaine d'approvisionnement.

Nouvelle offre de service de rapport d'analyse de crédit fournie par Asia Synergy Data Solutions (« ASDS ») et ASSC.

Extension d'offre de services dans les villes de Xian et Jiangyin.

Entente de service entre Asia Synergy Credit Solutions (« ASCS ») et Hua Xia Bank.

Premiers prêts desservis par ASCS pour le compte de Hua Xia Bank.

Résumé des résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre

Peak a continué sa progression dans son offre de services dans le secteur des prêts commerciaux en Chine au deuxième trimestre, ce qui s'est traduit par une augmentation notable de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent. Les filiales ASDS et ASSC ont contribué à cette augmentation en utilisant la plateforme Cubeler Lending Hub de Peak afin de lancer une nouvelle offre de service de rapports d'analyse de crédit. En moins d'un mois d'exploitation, ASSC a généré près de 20% du chiffre d'affaires de la Compagnie au deuxième trimestre.

ASCS et Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») ont également affiché de solides performances au cours du trimestre. Le taux d'intérêt moyen des emprunts d'ASFC a augmenté pour le quatrième trimestre consécutif, atteignant 17,1% en moyenne au deuxième trimestre, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 20,8% comparativement au trimestre précédent. Le deuxième trimestre a été le premier trimestre complet d'ASCS, qui a également constaté une augmentation de son chiffre d'affaires.

En résumé, la Compagnie a généré 1 901 723$ de revenus pour la période de trois mois et 2 851 233$ pour la période de six mois terminé le 30 juin 2019, comparativement à 224 611$ et 229 758$ respectivement pour les mêmes périodes terminées le 30 juin 2018.

Les dépenses totales du trimestre totalisent 2 041 497$ comparativement à 1 129 448$ pour la même période en 2018. La perte nette pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2019 est de 295 987$ comparativement à 971 895$ pour la même période en 2018.

Les détails des résultats financiers de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2019 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2019, et 2018, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que la fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

