Peak publie ses resultats de Q-3 2019, enregistre son premier benefice d'exploitation et double ses revenus pour le deuxieme trimestre consecutif

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - November 19, 2019) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie »), un fournisseur de services Fintech innovent qui est au service du secteur des prêts commerciaux en Chine, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants opérationnels pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2019. La Compagnie a généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitations positifs, a enregistré ses premiers profits reliés aux activités opérationnelles depuis le lancement de ses services financiers en Chine et a doublé ses revenus pour le deuxième trimestre consécutif. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants financiers de Q-3 :

Revenus totaux de 4 499 953$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitations de 1 479 141$

BAIIDA ajusté de 718 727$

Profits opérationnels de 322 940$

Perte nette avant impôts de 498 414$

Résumé de l'historique des revenus et du BAIIDA (« EBITDA ») ajusté



Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Revenus 4 499 953$ 1 901 723$ 949 511$ 742 038$ 709 738$ Dépenses1 3 781 226$ 1 441 276$ 971 233$ 830 438$ 953 513$ BAIIDA ajusté2 718 727$ 339 732$ (21 722$) (88 400$) (243 775$)

1 Les dépenses excluent les intérêts, les impôts, la dépréciation (incluant la dévaluation d'actif intangible en Q-4 2018 et Q-3 2019) et l'amortissement

2 BAIIDA ajusté est égal au bénéfice (perte) avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation d'actif intangible

Faits saillants opérationnels de Q-3 :

Xian Fenghui Automobile Service Company et Hua Xia Bank utilisent la plateforme de prêts commerciaux Cubeler Lending Hub d'ASDS pour leur programme de financement de véhicules.

ASCS lance un Mini Programme WeChat qui permet aux emprunteurs potentiels de voir rapidement s'ils se qualifient pour des prêts.

ASSC commence à fournir des rapports d'analyse de crédit pour les leaders de chaine d'approvisionnement Jiangyin Longding Decoration Materials Company Ltd. et Jiangyin Golden Bridge Chemical Company Ltd.

ICBC devient la deuxième banque à se joindre au programme de financement de véhicules de Xian Fenghui Automobile Service Company qui utilise la plateforme Cubeler d'ASDS.

Sommaire des résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre

« Lorsqu'on analyse les résultats d'aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de constater la croissance de revenue d'un trimestre à l'autre, » a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Mais je pense qu'il est important de souligner que cette croissance repose sur l'impact tangible de nos services sur les prêteurs, ainsi que sur les PME et les micro-entreprises qui en bénéficient à Wuxi, Jiangyin et Xian. Notre influence croissante sur les prêts commerciaux au niveau local en Chine est ce qui nous enthousiasme le plus chez Peak, alors que nous cherchons maintenant à élargir notre offre de services au-delà de ces trois villes, » a conclus M. Joseph

Les revenus générés par les services fournis aux participants à la chaîne d'approvisionnement par les filiales ASDS et ASSC de la Compagnie représentaient le segment le plus important des revenus de la Compagnie au troisième trimestre, totalisant environ 72% de ses revenus d'exploitation au cours du trimestre. La filiale ASFC de la Compagnie a enregistré de nouveau une légère augmentation du taux d'intérêt annuel moyen de son portefeuille de prêts au cours de la période, passant de 17,1% à 17,5%, ce qui a permis d'augmenter ses revenus d'environ 10% au troisième trimestre. ASFC et la filiale ASCS de la Compagnie ont collectivement représenté les 28% restants du chiffre d'affaires de la Compagnie pour le trimestre.

En résumé, la Compagnie a généré 4 499 953$ de revenus pour le trimestre et 7 351 186$ pour la période de neuf mois terminé le 30 septembre 2019, comparativement à 709 739$ et 939 496$ respectivement pour les mêmes périodes terminées le 30 septembre 2018.

Les dépenses totales du trimestre, qui incluent un montant non récurrent de 584 189 $ de dévaluation d'actif intangible, totalisent 4 998 367 $ comparativement à 1 276 619 $ pour la même période en 2018. La perte nette (après impôts) pour le troisième trimestre était de 777 316 $ comparativement à 625 698 $ pour la même période en 2018.

Les détails des résultats financiers de la Compagnie pour le troisième trimestre de 2019 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2019, et 2018, disponibles sur www.sedar.com.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec:

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 231

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste : 501

investors@peakpositioning.com

Twitter : @PeakPositioning

Facebook: @peakpositioning

LinkedIn: Peak Positioning

YouTube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/49831