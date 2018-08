Peak sera l'hôte de ses partenaires chinois à un évènement à Montréal

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - August 15, 2018) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce qu'elle recevra le président du conseil d'administration de Jiu Dong limitée (« Jiu Dong »), M. Kelong Chen, ainsi que son président exécutif, M. Changsheng Zhuo, à un évènement qui aura lieu à Montréal en octobre afin de les présenter aux actionnaires de la Compagnie et à certains membres de la communauté d'investissement canadienne.

M. Chen et M. Zhuo ont joué un rôle clé dans l'établissement de la filiale de Peak, Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») en investissant personnellement un montant combiné de 15,8 M$ à cette fin. Ils cumulent chacun plusieurs années d'expérience dans l'industrie des prêts commerciaux en Chine. M. Chen et M. Zhuo, maintenant d'importants actionnaires de la Compagnie, feront une présentation aux autres actionnaires de Peak sur l'état de l'industrie des prêts commerciaux chinois et de leurs perspectives du rôle que peut jouer ASFC et les technologies de la Compagnie dans l'avenir de cette industrie.

La Compagnie donnera plus de détails prochainement sur l'évènement et sur la procédure à suivre pour pouvoir y participer.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak se veut un conduit qui permet aux investisseurs nord-américains de prendre part à la continuelle numérisation des secteurs industriels chinois par l'entremise des derniers avancements technologiques. Pour plus d'information : http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.