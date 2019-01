Pearson : La valeur du jour en Europe - PEARSON annonce des économies supplémentaires, le titre recule

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pearson (-5,98% à 918,20 pence) inquiète les investisseurs. Le groupe britannique a annoncé des économies supplémentaires à l'occasion d'un point sur son activité. Mais ces économies laissent présager de faibles performances annuelles, le 22 février prochain. Après plusieurs années difficiles, le groupe table désormais sur 330 millions de livres d'économies, d'ici fin 2019. Il prévoyait auparavant des économies annuelles de 300 millions de livres entre 2017 et 2020.Par ailleurs, le spécialiste des ouvrages pédagogiques prévoit un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 540 et 545 millions de livres pour 2018.Concernant 2019, la fourchette cible est de 590 à 640 millions de livres."Nous avons bien progressé en 2018, ce qui a permis à Pearson de renouer avec la croissance sous-jacente de ses bénéfices ", a commenté John Fallon, président directeur général du groupe."Il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons de plus en plus confiance dans le potentiel de croissance et de prospérité de Pearson", précise-t-il.