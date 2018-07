Pearson : La valeur du jour en Europe - PEARSON garde le cap

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pearson (+3,23% à 953,6 pence) évolue parmi les plus fortes hausses de l'indice britannique FTSE 100 après la publication de ses résultats semestriels. A fin juin, le groupe anglais, en plein recentrage de ses activités sur l'édition scolaire et la formation, affichait un bénéfice par action ajusté en nette hausse, passé de 5,6 à 8,2 pence en un an. Son bénéfice opérationnel ajusté s'est stabilisé à 107 millions de livres sterling en données publiées mais a bondi de 46% en sous-jacent. Enfin, le chiffre d'affaires semestriel de Pearson a progressé de 2% en données sous-jacentes.Il apparait donc que le groupe a accéléré son rythme d'expansion sur le deuxième trimestre puisque sa croissance sous-jacente avait été de 1% sur les trois premiers mois de son exercice.Le consensus pour le premier semestre était de 85 millions de livres sterling de bénéfice opérationnel ajusté et de 0,8% de croissance organique.Enfin, Pearson a maintenu son objectif d'un bénéfice opérationnel annuel compris entre 520 et 560 millions de livres sterling cette année.Peu encourageant, Liberum a réagi à cette publication par une note intitulée "le diable est dans les détails". L'analyste, vendeur sur Pearson, souligne que l'activité du groupe aux Etats-Unis, son point faible depuis de nombreux trimestres, reste modérée et que la cession de US K-12 tarde à se matérialiser.De plus, Liberum met en avant la faiblesse de la conversion de cash du groupe.