Pearson : en chute après ses perspectives

16/01/2019 | 14:57

Pearson lâche 6,5% à Londres, après l'annonce par le groupe d'édition qu'il prévoit un profit opérationnel ajusté entre 540 et 545 millions de livres en 2018, en ligne avec sa fourchette cible précédente de 520-560 millions.



Le Britannique, propriétaire notamment du Financial Times, indique aussi l'anticiper entre 590 et 640 millions de livres pour l'année prochaine. Il a en outre accru son objectif d'économies de coûts annuelles à 330 millions, contre 300 millions précédemment.



