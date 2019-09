Pearson plc : grosse pression après un avertissement sur les objectifs

Pearson a prévenu que ses résultats annuels seront dans le bas de la fourchette des attentes à cause d'un marché de l'enseignement moins dynamique que prévu aux Etats-Unis. Berenberg avait eu le nez creux avant la publication de l'avertissement, en réitérant son avis à la vente et son objectif de 620 GBp. "Nos données indiquent que Pearson a perdu des parts de marché dans le domaine Universitaire sur la fin de l'année scolaire 2019, et les dernières données tierces de l'industrie confirment que les étudiants se détournent de plus en plus du matériel payant et se tournent vers celui qu'ils peuvent obtenir gratuitement", indique l'analyste.

L'action Pearson chute de 16% à 721,3 GBp en matinée à Londres.