Pendragon PLC : l'exercice sera (bien) plus difficile que prévu

12/06/2019 | 10:48

Pendragon enregistre l'une de ses pires journées boursières le 12 juin, avec un titre qui s'effondre de plus de 20% à Londres, dans le sillage d'une révision en baisse des objectifs annuels.



La nouvelle direction de la chaîne de concessionnaires automobiles britannique semble avoir l'intention de "charger la barque" l'année de son arrivée. Elle a annoncé au marché que l'exercice 2019 se soldera finalement par une légèrement perte opérationnelle. Plus précisément, un redressement au second semestre devrait permettre de gommer un gros déficit au premier. Le réseau est grevé par un marché automobile britannique morose depuis plusieurs mois et les atermoiements sur le Brexit. Les marges des segments les plus rentables se sont contractées et la main d'œuvre a coûté plus cher à embaucher.



Le CEO Mark Herbert donne rendez-vous fin septembre pour la présentation d'un plan stratégique destiné à répondre aux difficultés de l'entreprise. Jefferies réduit de 25 à 23 GBp son objectif de cours sur Pendragon, avec une recommandation "conserver". Liberum est à conserver avec un objectif de 22 GBp : une partie de l'avertissement est dû à l'héritage du précédent management, estime l'analyste, qui pense toutefois qu'il est bien trop tôt pour joue le redressement. L'action perdait 22,7% en milieu de matinée, à 17,80 GBp.