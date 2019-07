PEPSICO : rachète Pioneer Foods pour 1,7 milliard de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PepsiCo a conclu un accord pour l'acquisition de toutes les actions en circulation du sud-africain Pioneer Foods Group pour environ 1,7 milliard de dollars américains. Cela représente une prime de 56 % par rapport au prix moyen du groupe sur les derniers 30 jours. Pioneer Foods dispose d'un portefeuille de produits robustes et localement pertinents qui complètent la gamme actuelle de PepsiCo, avec des positions fortes dans les céréales, les jus et d'autres aliments nutritionnels de base africains.L'opération est assujettie au vote des actionnaires de Pioneer Foods, à certaines approbations réglementaires et à d'autres conditions habituelles. La clôture est prévue pour le premier trimestre de l'année civile 2020.