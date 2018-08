PEPSICO : rachète SodaStream, pour 3,2 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PepsiCo a annoncé l’acquisition du spécialiste des machines à soda et à eau gazeuse domestiques, SodaStream, pour 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) en numéraire. Le concurrent de Coca-cola propose 144 dollars par action, soit une prime de 10,9% par rapport au cours de vendredi. L’opération sera financée par la trésorerie du groupe et devrait être finalisée d’ici janvier 2019. Elle entre dans la stratégie de diversification de PepsiCo, qui cherche à réduire son exposition aux sodas et aux snacks.Sur l'exercice 2017, SodaStream a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 14,1% à 543,4 millions de dollars pour un bénéfice net en augmentation de 67,3% à 74,4 millions de dollars. Il s'agissait alors d'un bénéfice net record.