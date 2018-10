PepsiCo : Agenda economique du mardi 2 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** Marchés fermés en Chine BRUXELLES : - 11h00 Prix à la production en zone euro / août WASHINGTON : - Ventes automobiles / septembre - 18h45 Discours de Jerome Powell sur "les perspectives de l'emploi et de l'inflation" à l'assemblée annuelle de la National Association for Business Economics (NABE https://nabe.com/am2018) SOCIÉTÉS : PARIS : - Mondial de l'automobile https://bit.ly/2MYnrWZ, première journée presse - 09h00 Syndicat des énergies renouvelables (SER) / conférence de presse en vue de la Programmation pluriannuelle de l'énergie NEW YORK : - PepsiCo / résultats du T3 (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris