PepsiCo : BPA meileur que prévu au 2e trimestre

09/07/2019 | 13:00

PepsiCo dévoile un BPA ajusté de 1,54 dollar pour le deuxième trimestre 2019, en croissance de 2% hors effets de changes et battant de quatre cents le consensus, ainsi qu'un chiffre d'affaires net de plus de 16,4 milliards, en croissance organique de 4,5%.



'Notre performance du premier semestre et les progrès que nous réalisons dans nos priorités stratégiques nous donnent une confiance accrue dans la réalisation des objectifs financiers 2019 communiqués plus tôt cette année', indique son PDG Ramon Laguarta.



Le propriétaire -entre autres- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker confirme ainsi anticiper pour l'ensemble de l'exercice un BPA ajusté hors effets de changes en baisse de 1% et une croissance organique des revenus de 4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.