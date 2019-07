PepsiCo : acquisition de Pioneer Foods pour 1,7 Md$

19/07/2019 | 12:41

PepsiCo annonce l'acquisition d'une entreprise alimentaire africaine Pioneer Foods pour 1,7 milliard de dollars en espèces, dans le but de se développer en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.



L'acquisition aidera le géant américain de l'alimentation à s'implanter en Afrique subsaharienne en renforçant ses capacités de fabrication et de commercialisation, a indiqué la direction de PepsiCo.



Basé à Johannesburg, Pioneer Foods fabrique des céréales, des jus de fruits et d'autres aliments de base africains.



L'acquisition représente une prime de 56% par rapport au prix moyen de Pioneer Foods sur les 30 derniers jours, a déclaré PepsiCo.



La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2020.



