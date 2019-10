PepsiCo : consensus battu au 3e trimestre

03/10/2019 | 13:13

PepsiCo dévoile un BPA ajusté de 1,56 dollar pour le troisième trimestre 2019, en baisse de 1% hors effets de changes, mais battant de six cents le consensus, ainsi que des revenus nets de près de 17,2 milliards de dollars, en croissance organique de 4,3%.



'Nous accomplissons de bons progrès par rapport à nos priorités stratégiques et nos activités réalisent de bonnes performances, alors que nous continuons de faire les investissements nécessaires', commente son PDG Ramon Laguarta.



Le propriétaire -entre autres- des sodas Pepsi, des chips Lays et des céréales Quaker confirme anticiper pour l'exercice un BPA ajusté hors effets de changes en baisse de 1% et prévoit désormais une croissance organique des revenus d'au moins 4%.



