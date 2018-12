PepsiCo : départ du CEO de l'Amérique du Nord en mars 2019

21/12/2018 | 15:43

PepsiCo annonce qu'Albert P. Carey, son directeur général (CEO) pour l'Amérique du Nord, quittera le groupe agroalimentaire -exploitant entre autres des marques Pepsi, Lays et Quaker- à la fin du mois de mars 2019 après 38 années passées en son sein.



Toujours pour le périmètre de l'Amérique du Nord, le directeur opérationnel (COO) de Frito-Lay, Vivek Sankaran, et celui des boissons, Kirk Tanner, seront promus aux postes de directeurs généraux de leurs activités respectives.



