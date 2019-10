PepsiCo dépasse les attentes, dopé par Gatorade

New York (awp/afp) - Porté par les boissons vitaminées Gatorade et les eaux gazeuses Bubly, PepsiCo a fait part jeudi de solides résultats au troisième trimestre, en dépit du ralentissement économique mondial et des tensions commerciales.

Le fabricant de Pepsi a enregistré des ventes de 17,2 milliards de dollars, en hausse de 4,3% sur un an, lors de cette période close le 7 septembre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le bénéfice net est, lui, ressorti à 2,1 milliards de dollars. Il est certes en baisse de 16%, mais c'est principalement à cause d'une hausse de 6% des coûts, PepsiCo ayant beaucoup dépensé sur le plan marketing et publicitaire pour promouvoir ses nouvelles boissons et ses nouveaux en-cas.

Hormis ces dépenses exceptionnelles et autres coûts, le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, a dépassé les attentes, à 1,56 dollar contre 1,50 dollar anticipé en moyenne par les analystes financiers.

Fort de cette performance, "nous espérons désormais dépasser notre objectif annuel d'une croissance des recettes de 4%", a annoncé le PDG, Ramon Laguarta, cité dans le communiqué.

A Wall Street, le titre gagnait plus de 2,20% vers 13H10 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

PepsiCo a enregistré une hausse de ses revenus dans la plupart des régions et la division Boissons en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) a retrouvé des couleurs.

Elle a notamment vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,4%, à 5,64 milliards de dollars, principalement grâce à la marque de boissons énergisantes et vitaminées Gatorade.

Les ventes de Gatorade zéro, une nouvelle variante lancée en mai 2018, ont atteint le seuil symbolique des 500 millions de dollars.

Les eaux gazeuses Bubly, présentées comme le prochain relais de croissance en plein changement des habitudes de consommation des consommateurs, ont vu leurs revenus continuer de croître, a assuré PepsiCo.

Quant aux snacks et aux en-cas, leurs ventes ont progressé de 5,5% en Amérique du Nord, les marques Cheetos, Doritos et végétarienne Off the Eaten Path ayant permis de limiter le déclin des ventes de houmous et guacamole vendus sous la marque Sabra, dont PepsiCo détient la moitié des parts.

De façon générale, PepsiCo continue d'engranger les fruits des initiatives en cours pour réduire la teneur en sucre de ses sodas et modifier les ingrédients utilisés dans la préparation de ses chips Frito-Lay.

Les ventes ont ainsi augmenté de 6% dans la zone Europe/Afrique sub-saharienne, de 4,6% en Asie/Moyen-Orient/Afrique du Nord et de 1,9% en Amérique latine, et ce en dépit d'un ralentissement de la croissance.

afp/rp