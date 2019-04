PepsiCo enregistre ses meilleures ventes en plus de trois ans

New York (awp/afp) - PepsiCo a annoncé mercredi de solides résultats au premier trimestre. La performance a notamment été marquée par une vive demande pour les snacks et boissons non alcoolisées en Amérique du Nord qui lui a permis d'enregistrer ses meilleures ventes en plus de trois ans.

Le bénéfice net a progressé de 5,2% à 1,41 milliard de dollars, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté de 0,97 dollar, contre 0,92 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

Tiré par les ventes en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,6% à 12,88 milliards de dollars, supérieur aux 12,7 milliards anticipés, selon un communiqué. Ces chiffres faisaient gagner 2,12% à l'action dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street.

Les géants des sodas et les chaînes de fast-food sont sous pression aux Etats-Unis pour améliorer la qualité de leurs produits face aux changements de consommation des Américains. Ces derniers associent de plus en plus les boissons gazeuses et la "malbouffe" à des problématiques de santé publique comme l'obésité et le diabète.

Nouveaux produits, nouveaux ingrédients

Pour y répondre, PepsiCo a réduit la teneur en sucre de ses sodas et modifié les ingrédients utilisés dans la préparation de ses chips Frito-Lay. Le groupe a par exemple lancé récemment de nouveaux produits dont des eaux gazeuses au goût fruité, des infusions de fleurs d'hibiscus et des boissons énergisantes Gatorade zero au goût de fruits rouges.

Cette stratégie semble payer puisque les ventes de sodas en Amérique du Nord ont augmenté de 2,15% à 4,5 milliards de dollars, tandis que celles des snacks Frito-Lay ont bondi de 5,5% à 3,81 milliards. Dans la région Europe-Afrique sub-saharienne, les ventes ont progressé de 1,5% à 1,69 milliard de dollars et de 1,4% à 1,24 milliard en Amérique latine.

Ces solides chiffres ont ainsi entraîné une croissance des ventes à taux de changes et périmètre constants de l'ordre de 5,2%, soit la plus forte croissance depuis plus de trois ans, a affirmé PepsiCo. Le groupe, qui est basé à Purchase dans l'Etat de New York, a réaffirmé ses prévisions annuelles, notamment son objectif de dégager une croissance de ses ventes de 4% à périmètre et taux de changes constants.

Ramon Laguarta, le nouveaux directeur général qui a remplacé Indra Nooyi il y a moins de six mois, entend doper l'enveloppe de frais pub et marketing, augmenter ses capacités de production et améliorer sa chaîne d'approvisionnement pour se concentrer sur des snacks et sodas "sains". "Nous sommes heureux des progrès que nous faisons dans ce sens", a-t-il déclaré mercredi, cité dans le communiqué.

afp/vj