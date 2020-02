PepsiCo refroidit Wall Street avec des prévisions prudentes

New York (awp/afp) - Le géant des boissons et des en-cas PepsiCo a douché quelque peu les espoirs de Wall Street jeudi, en annonçant des objectifs financiers pour 2020 en deçà des attentes des marchés.

Le producteur du soda Pepsi espère une croissance de seulement 4% de ses ventes cette année, en excluant les effets de change et des acquisitions, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'an dernier, elle était de 4,3%.

Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, devrait lui être de 5,88 dollars.

Dans les deux cas, ces prévisions sont inférieures aux attentes, qui étaient de plus de 4% pour la hausse des ventes et de 5,95 dollars pour le bénéfice.

La déception des investisseurs se traduisait par un recul de 0,46% du titre à Wall Street vers 16H50 GMT, en dépit du fait que PepsiCo a connu une solide année 2019.

Le chiffre d'affaires a en effet progressé de 4% à 67 milliards de dollars, dont 20,64 milliards au quatrième trimestre clos le 28 décembre dernier.

PepsiCo, qui essaye de limiter l'impact financier du déclin des boissons à forte teneur en sucre, a vu ses ventes progresser de 3% dans la division des snacks et des en-cas. Les marques Cheetos, Doritos et végétarienne Off the Eaten Path ont permis de limiter le recul des ventes de houmous et guacamole sous la marque Sabra, dont PepsiCo détient la moitié des parts.

Les efforts pour modifier les ingrédients utilisés dans la préparation des chips Frito-Lay semblent ainsi payer.

C'est aussi le cas dans la branche boissons, notamment en Amérique du Nord: les ventes y ont progressé de 4,1% au quatrième trimestre, tirées par les eaux gazeuses Bubly, présentées comme le prochain relais de croissance en plein changement des habitudes de consommation.

Par régions, les ventes ont explosé de 14,7% en Europe, grâce à la société israélienne Sodastream, qui permet aux consommateurs de fabriquer leurs propres boissons froides et chaudes.

Dans la zone Afrique sub-saharienne/Moyen-orient/Afrique du sud, les recettes ont progressé de 2,6% et de 8,4% en Asie-Pacifique/Chine/Australie/Nouvelle-Zélande.

Pour ce qui est des bénéfices, PepsiCo a engrangé un profit de 7,3 milliards de dollars l'an dernier, dont 1,8 milliard au quatrième trimestre. Ces bénéfices sont en baisse de 41,6% et de 74,2% respectivement comparé aux mêmes périodes en 2018. La performance de cette dernière année avait été gonflée par de gros gains fiscaux.

lo/jum/lth