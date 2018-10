PepsiCo : résultats trimestriels supérieurs au consensus

02/10/2018 | 15:25

PepsiCo annonce ce mardi une hausse de son bénéfice trimestriel de 16%, porté par la croissance du chiffre d'affaires et la réduction des coûts dans les marchés émergents.



Le résultat net du géant des sodas au troisième trimestre s'affiche ainsi à 2,5 milliards de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) non-GAAP de 1,59 dollar. Il était de 2,1 milliards de dollars un an plus tôt. S'agissant plus particulièrement du BPA, ce résultat est supérieur au consensus, qui s'établissait à 1,57 dollar.



Les revenus ont, pour leur part, augmenté de 1,5%, portés à 16,5 milliards de dollars (contre 16,24 milliards à la même période en 2017). Là encore, c'est légèrement au-dessus des attentes.





