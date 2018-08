Pepsico annonce le départ de sa patronne Indra Nooyi

New York (awp/afp) - Le géant des boissons non alcoolisées et des biscuits Pepsico a annoncé lundi le départ de son emblématique patronne Indra Nooyi, l'une des rares femmes à diriger une multinationale américaine.

Indra Nooyi, qui a passé 24 ans dans le groupe, dont 12 à sa tête, sera remplacée le 3 octobre par Ramon Laguarta, un cadre dirigeant de la société. Elle-même restera présidente du conseil d'administration jusqu'au début de l'année 2019 pour assurer la transition.

"Ayant grandi en Inde, je n'aurais jamais imaginé avoir l'opportunité de diriger une entreprise aussi extraordinaire", a déclaré Indra Nooyi dans le communiqué du groupe.

"L'influence que nous avons dans la vie des gens a été bien plus significative que je n'aurais pu en rêver. Aujourd'hui PepsiCo est bien placé pour poursuivre sa croissance et ses meilleurs jours sont encore à venir", a-t-elle ajouté.

"Indra a été une dirigeante exceptionnelle pendant ces 12 dernières années", a dit Ian Cook, un membre du conseil d'administration. "Elle a incarné ce que doit être un responsable modèle au 21e siècle, aussi bien au sein de notre industrie qu'au-delà."

"Comme directrice générale, elle a fait croître notre chiffre d'affaires de plus de 80%, (...) et ajouté une nouvelle marque à un milliard de dollars quasiment tous les deux ans", a-t-il assuré.

Indra Nooyi est connue pour être l'une des rares femmes PDG d'une grande entreprise américaine, mais aussi pour ses opinions politiques.

Pendant la dernière campagne présidentielle, elle avait pris parti pour la démocrate Hillary Clinton. Après l'élection de Donald Trump en novembre 2016, elle avait relayé les craintes de certains de ses employés en déclarant lors d'un colloque à New York: "Nos employés, spécialement ceux qui ne sont pas blancs ou qui sont LGBT (lesbienne, gai, bisexuel, transsexuel, ndlr) demandent: +sommes-nous en sécurité+?".

