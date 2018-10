Pepsico: bénéfice net en hausse au 3e trimestre, le dollar fort commence à peser

New York (awp/afp) - Le marchand de boissons et de snacks Pepsico a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs que prévu au 3e trimestre, grâce notamment à l'international, mais a prévenu que le cours élevé du dollar se faisait sentir.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1,5% à 16,485 milliards de dollars, une performance meilleure que ce que prévoyait Wall Street, malgré un impact négatif de 2 points de pourcentage sur la progression des ventes.

Le bénéfice net a grimpé de 16% à 2,509 milliards de dollars. Le bénéfice par action, qui exclut certains éléments exceptionnels, atteint 1,59 dollar, soit 2 cents de plus que ce qu'attendaient les analystes.

Les résultats sont jugés "satisfaisants" par Indra Nooyi, dont c'est le dernier jour à la tête de la compagnie où elle a passé 24 ans, dont 12 en tant que PDG.

Mme Nooyi, née en Inde et arrivée aux Etats-Unis en 1978 grâce à une bourse d'études offerte par la prestigieuse université de Yale, est une des rares femmes issues des minorités à diriger une multinationale américaine.

Elle sera remplacée mercredi par Ramon Laguarta, un cadre dirigeant de la société, qui fut le responsable des activités européennes. Mme Nooyi restera présidente du conseil d'administration jusqu'au début de l'année 2019 afin d'assurer la transition.

Pepsico a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel hors éléments exceptionnels à la faveur de "bons résultats" sur les neufs premiers mois de l'exercice. Il estime toutefois que la progression de son bénéfice net par action hors certains éléments exceptionnels sera affecté à hauteur d'un point de pourcentage à cause des effets de change.

afp/rp