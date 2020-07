PepsiCo : Jefferies reste à 'conserver', ajuste sa cible

14/07/2020 | 14:32

Jefferies maintient sa recommandation 'conserver' sur PepsiCo avec un objectif de cours ajusté de 135 à 137 dollars, suite aux résultats trimestriels du groupe agroalimentaire qui détient notamment les marques Pepsi, Lays et Quaker.



Le broker met en avant dans sa note la vigueur du portefeuille de snacks (+5% en organique), qui s'est montré résilient au deuxième trimestre, alors que les boissons (-7% en organique) ont connu des difficultés.



S'il estime que 'la dynamique dans les boissons devrait lentement se redresser', Jefferies pense que le rythme de cette reprise demeure un risque, et que la valorisation du titre parait pleine, à 24,5 fois les BPA estimés pour 2021 et 2022.



