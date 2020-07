PepsiCo : La valeur du jour à Wall Street PEPSICO a profité du confinement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pepsico gagne 1,22% à 136,10 dollars. Le géant américain du soda ouvre de belle manière la saison des résultats aux Etats-Unis grâce notamment à sa division alimentaires. Ainsi, la multinationale a publié au titre de son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,65 milliard de dollars sur la période, ou 1,18 dollar par action, contre un bénéfice net de 2,04 milliards de dollars, ou 1,44 dollar par action lors de la même période un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,32 dollar, dépassant ainsi les attentes du consensus FactSet (1,25 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires de Pepsico a reculé de 3,1% à 15,95 milliards de dollars lors du deuxième trimestre fiscal 2020. C'est mieux que ce qu'attendait le marché : 15,37 milliards de dollars. Le groupe a profité à plein du boom de l'alimentation à domicile lié aux mesures de confinement.Compte tenu de l'incertitude actuelle, le groupe n'est pas en mesure de fournir d'objectifs annuels. Le géant américain compte toutefois redistribuer 7,5 milliards de dollars à ses actionnaires (5,5 milliards via les dividendes et 2 milliards via des rachats d'actions).