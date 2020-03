PepsiCo met la main sur les boissons énergisantes Rockstar

New York (awp/afp) - Le géant des sodas et des snacks PepsiCo a annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour acquérir le spécialiste des boissons énergisantes Rockstar, se renforçant ainsi sur ce segment en pleine croissance et populaire auprès des Millennials (17-34 ans).

Le producteur de Pepsi va débourser 3,85 milliards de dollars pour devenir propriétaire de Rockstar, société fondée en 2001 et basée à las Vegas, selon un communiqué.

Rockstar produit des boissons prisées par les sportifs de haut de niveau et les stars. Ces boissons, disponibles en une trentaine de variétés, sont particulièrement consommées par les fans de sports extrêmes.

Le principal rival de Rockstar est la société autrichienne Red Bull GmbH, qui se taille la part du lion dans ce secteur des boissons énergisantes.

Pour PepsiCo, mettre la main sur Rockstar lui donne un avantage important dans sa bataille contre l'éternel rival et compatriote Coca-Cola pour dominer l'industrie des boissons non-alcoolisées.

PepsiCo détient déjà les marques de jus de fruits Mountain Dew Kickstart, les boissons GameFuel et AMP, tandis que le portefeuille de Coca-Cola comprend la marque Monster.

Le groupe était déjà en affaire avec Rockstar dont il détenait une licence pour distribuer les produits en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) depuis 2009.

En investissant dans les boissons énergisantes, PepsiCo et Coca-Cola espèrent remplacer les parts de marché perdues par leurs sodas traditionnels, du fait de leur association aux maladies comme le diabète.

afp/rp